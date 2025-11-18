© Beta Film / Andreas Hoffmann

"Ich bedanke mich von Herzen bei Maria Kaltenegger für die jahrelange sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, ihre ausgezeichnete Expertise und ihre wertvollen Impulse auch ins Unternehmen hinein", sagte Jan Mojto, CEO von Beta Film. "Mit ihrer Arbeit hat sie dazu beigetragen, Betas Position als eine der führenden Produktions- und Vertriebsgruppen Deutschlands auszubauen. Ich bedauere sehr, dass sie uns verlässt und wünsche ihr alles Gute."

Beta-Film-Geschäftsführer Moritz von Kruedener lobte indes Kalteneggers Nachfolger. "Stephan Katzmann kann auf große Erfahrungen im Finanzbereich von Handel und Produktion zurückgreifen", sagte er. Das seien "exzellente Voraussetzungen für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Gruppe in einem von Konsolidierung, Wettbewerb und Innovationsdruck geprägten Produktions- und Vertriebsmarktes."

Als CFO Licencing & Distribution für Leonine begleitete Katzmann die Verzahnung der damaligen Tele-München-Gruppe und Universum Film. Zuvor arbeitete er bei Sport1 und der Constantin Film. "Mich den neuen Aufgaben und Zielen stellen zu dürfen, ist ein großes Privileg und eine Verantwortug, der ich sehr gerne und leidenschaftlich gerecht werden möchte", sagte er.