Prime Video hat ein neues Feature angekündigt, bei dem eine KI Recaps von Serien-Staffeln erstellt, um die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den aktuellen Stand zu bringen. Das Feature mit dem Namen Video Recaps ist nun in den USA für ausgewählte englischsprachige Inhalte in einen ersten Beta-Test gestartet. Verläuft dieser erfolgreich, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Funktion weltweit ausgerollt wird.

Wie Prime Video erklärt, nutzt Video Recaps Künstliche Intelligenz, um die wichtigsten Handlungspunkte einer Staffel zu identifizieren. Gleichzeitig werden diese Ausschnitte mithilfe von KI mit Dialogen und Musik kombiniert. So entsteht ein ganzer Rückblick einer Staffel, der das Publikum auf den neuesten Stand bringen soll. Bereits seit dem vergangenen Jahr experimentiert Prime Video mit KI: Damals wurden erstmals sogenannte X-Ray Recaps getestet. Dabei werden Zusammenfassungen in Text-Form erstellt - und das möglichst ohne Spoiler.

"Video Recaps ist eine bahnbrechende Anwendung generativer KI für Streaming", sagt Gérard Medioni, Vice President of Technology bei Prime Video. "Diese einzigartige Funktion unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Prime Video für Innovation und dafür, das Seherlebnis für Kunden zugänglicher und angenehmer zu gestalten."

Wenn ein Kunde künftig bei Prime Video zur nächsten Staffel einer Serie navigiert, wird auf der Detailseite eine Schaltfläche für die Zusammenfassung angezeigt. Nach Auswahl dieser Schaltfläche werden alle verfügbaren Zusammenfassungen für diesen Titel angezeigt, unabhängig davon, ob es sich um Videos oder Texte handelt. Der Beta-Test ist derzeit, wie erwähnt, auf einige ausgewählte, englischsprachige Original-Serien von Prime Video in den USA beschränkt. Den KI-Rückblick können die Kundinnen und Kunden dort unter anderem bei Serien wie "Fallout", "Tom Clancy’s Jack Ryan", "Upload", "Bosch" und "The Rig" sehen.