Ist bereits durchgesickert, wer in diesem Jahr die ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" gewinnt? Jeweils drei Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen am Donnerstagabend im Finale um den Titel - zumindest wird das vom Sender so suggeriert. Ausgerechnet die Zeitschrift "Harper's Bazaar" könnte einigen Fans nun allerdings den Spaß verdorben haben.

Der Grund: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde die neue Ausgabe des Modemagazins den Abonnentinnen und Abonnenten bereits vor der TV-Ausstrahlung veröffentlicht - mit den beiden mutmaßlichen Siegern auf der Titelseite. Entsprechende Fotos davon landeten laut "Bild" bereits im Netz, auch wenn ProSieben noch am Mittwoch eine Pressemitteilung verschickte und sich geheimnisvoll gab.

Dass überhaupt schon feststeht, wer sich in diesem Jahr bei "Germany's next Topmodel" durchgesetzt hat, hängt mit einem neuen Mechanismus zusammen: DWDL.de hatte bereits zu Jahresbeginn berichtet, dass ProSieben diesmal auf eine große Live-Show in Deutschland verzichten wird. Stattdessen ging das Finale bereits Ende Februar in Los Angeles über die Bühne, was die Dreharbeiten kompakter und damit auch kostengünstiger machte (DWDL.de berichtete).

Damit geht allerdings auch das Risiko eines möglichen Spoilers einher, wie er nun augenscheinlich geschehen ist. Die Gewinnerin und der Gewinner erhalten bekanntlich nicht nur ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro, sondern zieren eben auch das Cover der deutschen "Harper's Bazaar".

Gegenüber "Bild" versuchte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer die Spannung ungeachtet der bereits in Umlauf gebrachten Print-Ausgabe aufrechtzuerhalten: "Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon", sagte er. "Lassen Sie sich gerne überraschen, was am Donnerstag im #GNTMFinale passiert."