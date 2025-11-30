Schon seit 2016 gehört Daniel Boschmann zum Frühaufsteher-Team von Sat.1 und präsentiert das "Sat.1 Frühstücksfernsehen", das bis heute einer der größten Erfolge des Sendersi ist. Dazu präsentiert er seit 2023 die ebenfalls erfolgreiche Comedy-Show "Die besten Comedians Deutschlands" in der Primetime. Davon stehen am 29. Dezember und 2. Januar direkt zwei neue Folgen auf dem Programm. Und viele weitere dürften folgen: Sat.1 hat den Exklusivvertrag mit Boschmann nun um mehrere Jahre verlängert.

Senderchef Marc Rasmus sagt: "Daniel Boschmann vereint alles, was unsere Zuschauer schätzen: Empathie, Verlässlichkeit, Kompetenz, die Fähigkeit, in jedem Moment - selbst in den frühesten Morgenstunden - authentisch zu sein, und natürlich Humor. Seine Lachanfälle im 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' sind genauso legendär wie seine emotionalen Interviews. Auch deshalb ist Boschi der richtige Moderator für unsere Prime-Time-Comedymarke 'Die besten Comedians Deutschlands'. Lieber Boschi, wir freuen uns sehr, unsere gemeinsame Reise mit Dir fortzusetzen. Danke für Deinen Einsatz und Dein Vertrauen."

Boschmann selbst kommentiert: "Wie schön, dass mein Klingelschild weiter am selben Haus hängen wird - ich habe mich im 'Bällchensender' bestens eingerichtet. Das 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' ist und bleibt nicht nur ein Job, sondern eine Berufung. Menschen mit Fröhlichkeit in den Tag zu begleiten, ohne dabei zu vergessen, das Ernste einzuordnen, ist eine Herausforderung, die ich mit größter Freude jeden Morgen annehme. Und mit 'Die besten Comedians Deutschlands' gelingt es uns, die positive Energie aus der Halle direkt in die Wohnzimmer der Zuschauer zu tragen und gute Laune zu verbreiten - wie großartig ist das!?"

Auf einen neuen Arbeitsweg einstellen muss sich Boschmann allerdings trotzdem: Voraussichtlich Mitte kommenden Jahres muss das "Frühstücksfernsehen" seine langjährige Heimat in den Studios der Fernsehwerft am Spreeufer aufgeben und zieht stattdessen zu Axel Springer. Springer ist über die Tochter MAZ & More die Produktionsfirma des Frühstücksfernsehens.