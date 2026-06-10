Unter dem Titel "Inside Kanzleramt" startet Welt ein neues Format - und zwar noch in dieser Woche. Wie der Nachrichtensender mitteilte, gibt es die Sendung erstmals am Donnerstag zu sehen. Die Ausstrahlung ist wöchentlich um 16:15 Uhr geplant. Darüber hinaus ist aber auch eine Veröffentlichung als Podcast geplant.

"Inside Kanzleramt" soll erklärtermaßen einen Blick hinter die Kulissen der deutschen Bundespolitik werfen. Dafür setzt Welt auf gleich fünf Personen, die es zusammengerechnet auf 24 Jahre Regierungsarbeit bringen: Konkret sind der ehemalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Gerhard Schröders Regiersungssprecher Béla Anda, der ehemalige Sprecher der Ampel-Koalition Steffen Hebestreit, die frühere Familienministerin Kristina Schröder (CDU) und der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber mit dabei. Sie sollen fortan im Wechsel das politische Geschehen analysieren und erklären.

Das Format widmet sich nach Angaben des Senders "dem Verständnis für politische Abläufe in unserer Demokratie und beleuchtet dabei die Stärken und Schwächen staatlichen Handelns und Regierens". Durch die Besetzung biete es "eine fundierte Einordnung aktueller politischer Ereignisse aus erster Hand". Das Quintett begleitet das politische Geschehen darüber hinaus mit einer Kolumne auf "Welt.de".

Mit "Inside Kanzleramt" baut Welt zugleich seine Talk-Strecke im Nachmittagsprogramm aus, nachdem der Sender bereits seit dem vergangenen Herbst montags bis mittwochs auf die Debattensendung "Meinungsfreiheit" mit Nena Brockhaus setzt. Das Format erzielt seither regelmäßig gute Quoten.