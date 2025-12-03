Wenige Wochen nach der Übernahme der Kontrollmehrheit von Media for Europe (MFE) an ProSiebenSat.1 sieht die Privatsendergruppe heute anders aus - vor allem den Vorstand haben die Italiener aufgeräumt und mit eigenem Personal besetzt (DWDL.de berichtete). Aus der ehemaligen Führungsmannschaft geblieben ist Henrik Pabst, seines Zeichens Chief Content Officer. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa hat Pabst nun über die jüngere Vergangenheit gesprochen und einen Blick in die Zukunft gewagt.

"Vor allem für die Belegschaft liegen intensive Wochen hinter uns, so etwas ist in dieser Form vorher noch nicht passiert", so der Inhalte-Chef von P7S1 im dpa-Interview. Die Kollegen von MFE hätten es jedoch geschafft, "sehr schnell ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erzeugen". Man arbeite in die gleiche Richtung, stehe vor den gleichen Herausforderungen und finde gemeinsam Lösungen. "Mittlerweile hat sich die Aufregung aber auch gelegt."

Bei lokalen Programmentscheidungen rede MFE "gar nicht" mit, so Pabst im Interview. "Sie möchten aber natürlich verstehen, was wir tun und warum. Wir treffen Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus, sondern entlang von Reichweite und Zielgruppen. Wir schauen, wie viele Zuschauer wir mit einem Programm erreichen, welche Zielgruppen wir für die Vermarktung bedienen, und danach treffen wir Entscheidungen." Das mache MFE in ihren Märkten in Italien und Spanien nicht anders.

Im neuen Unternehmensverbund sieht der CCO von ProSiebenSat.1 "einige Skaleneffekte und einige Bereiche, in denen wir uns ergänzen und voneinander profitieren können". Pabst führt hier die Technik als Beispiel an: In Deutschland gibt es Joyn, darüber hinaus betreibt der Verbund zwei weitere Streamingplattformen in drei Märkten. "Da prüfen wir, ob eine gemeinsame technische Basis sinnvoll wäre." Auch in der paneuropäischen Vermarktung und dem Programmeinkauf sieht Pabst mögliche Synergien, diese würden sich aber erst mittel- und langfristig zeigen.

Darüber hinaus hat Henrik Pabst gegenüber der dpa nun auch eine neue Show mit Joko und Klaas in Aussicht gestellt, nannte dazu aber noch keine weiteren Details. "Ich weiß es selber noch nicht ganz genau", antwortete er auf die Frage nach dem Inhalt der Show. "Die Kollegen arbeiten ständig an Ideen, manche sind auch ein bisschen verrückt. Lassen wir uns überraschen." In einigen Tagen zeigt ProSieben bekanntlich erst einmal das Finale von "Das Duell um die Welt".