Seit Peter Würtenberger Ende Februar 2025 nur wenige Monate nach Formierung der "Premium-Gruppe" die Führung aus gesundheitlichen Gründen abgeben musste, kümmerte sich übergangsweise Claudius Senst um die Einheit, in der Springer seine Titel "Welt", "Politico Deutschland" und Business Insider Deutschland" gebündelt hat. Nun hat man eine dauerhafte Nachfolgeregelung vorgestellt: Neuer CEO der Premium-Gruppe wird zum 1. Januar 2026 Mathias Sanchez.

Sanchez kommt vom Springer-Vermarkter Media Impact, wo er derzeit die Rolle des Chief Operating Officer innehat. Dort übernimmt Benedikt Faerber, bislang schon Chief Sales Officer und Co-Geschäftsführer seine Aufgaben mit. Keine Änderungen gibt's für Linette Inderbieten, die weiterhin COO der Premium-Gruppe bleibt, und Christoph Eck-Schmidt, der als Chief Marketing Officer und Chief Commercial Officer weiterhin übergreifend für die Vermarktungs- und Sales-Aktivitäten bei Springer verantwortlich zeichnet.

Claudius Senst sagt: "Mit Mathias Sanchez bekommt die Premium-Gruppe einen Geschäftsführer, der seit vielen Jahren in verschiedenen Positionen bei Axel Springer hervorragende Arbeit geleistet hat. Er verbindet Leidenschaft für Journalismus mit ausgezeichneter Kenntnis für Vermarktung, Partnerschaften und Events, die innerhalb der Gruppe eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Die gemeinsame Arbeit in den vergangenen zwölf Monaten hat mir viel Freude gemacht und ich bin überzeugt, dass die Premium-Gruppe auf einem guten Weg ist."

Mathias Sanchez kommentiert seine neue Aufgabe so: "Die Premium-Gruppe ist mit 'Welt', 'Politico Deutschland' und 'Business Insider Deutschland' hervorragend für die Zukunft aufgestellt. Gemeinsam mit Linette Inderbiethen und unseren herausragenden Redaktionen wollen wir die journalistische Exzellenz weiter stärken, nachhaltiges Wachstum und Innovation beschleunigen und neue Event- sowie AI-getriebene Formate entwickeln, die unsere führende Position im Markt weiter ausbauen. Ich freue mich darauf, unsere starken Marken entschlossen in die nächste Entwicklungsphase zu führen."