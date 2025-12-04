Schon im Sommer dieses Jahres hat die East Gate Filmproduction ihre Arbeit aufgenommen. Geleitet wird sie von Produzent Michael Luda und Producerin Theresa Bacza, die von Akzente Film zur neuen ndF-Tochter wechselte. Ziel ist es, unter dem Motto "We love local" künftig "Programm für Alle mit dem Flair und den Geschichten aus Mitteldeutschland" zu produzieren.

Viola Fischer-Weiss und Matthias Walter, die die ndF neue deutsche Filmgesellschaft gemeinsam führen, sagen: "Michael kennen wir schon lange und verfolgten seinen Weg mit großem Interesse. Seine Expertise sowohl im Fiction-Bereich als auch in der Animation, ist für uns perfekt. Abgesehen davon, dass er auch menschlich sehr gut in die ndF-Familie passt."

"Wir wollen mit der East Gate unseren Beitrag für anspruchsvolles, gesellschaftlich relevantes, emotionales und innovatives Erzählen aus dem Osten leisten und sind der Meinung das jetzt der absolut richtige Zeitpunkt dafür ist", erläutert Matthias Walter weiter. Schon jetzt sei East Gate in "vielversprechenden Gesprächen mit verschiedenen Sendern", sodass man schon bald konkrete Projekte erwarte.

Der Fokus liege auf Geschichten, die Themen und Perspektiven aus den Drehregionen aufgreifen, gleichzeitig aber auch das positive Selbstverständnis der Menschen stärken und das Publikum neugierig auf Land und Leute machen sollen, wie es heißt. "Mitteldeutschland ist reich an Momenten, in denen Menschen Mut bewiesen haben und Neues entstanden ist. Unser Ziel sind hochwertige Film- und Serienprojekte mit klarer künstlerischer Handschrift – regional verwurzelt, national relevant und international anschlussfähig", erklärt Michael Luda.

Abseits der Neugründung in "Halle" feierte man beim Empfang im Rahmen der Televisionale in "Halle" auch den Erfolg der ZDFneo-Serie "Tschappel, die von der ndF-Tochter LAX Entertainment gemeinsam mit Apollonia Film produziert wurde. Sie war in diesem Jahr für einen Deutschen Fernsehpreis nominiert, ist bei der DAFfNE im Rennen und hat auch bei der Televisionale Chancen auf die Auszeichnung als beste Serie. Eine zweite Staffel wurde bereits bestellt, die Dreharbeiten sind für Sommer 2026 geplant.