Den Dienstag hat man zwar zum "Tödlichen Dienst-Tag" erklärt, RTL fehlt es aber weiterhin an Masse, um den Sendeplatz auch nur annähernd das ganze Jahr über hinweg mit Krimi-Stoffen zu bespielen. Nun ist man bei einer neuen Reihe eingestiegen: W&B Television produziert mit "Jennerwein - Hochsaison" einen schwarzhumorigen Alpenkrimi mit vielen Wendungen vor einer Bergkulisse. Die Dreharbeiten in Garmisch-Partenkirchen und Seefeld haben bereits begonnen.

Bis die Zuschauerinnen und Zuschauer den Film zu sehen bekommen, vergeht noch viel Zeit. Am 5. November 2026 soll der Streifen erst einmal in die Kinos kommen, danach wertet RTL den Film im Streaming sowie im Free-TV aus. Die Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jörg Maurer aus der Bestseller-Buchreihe rund um Kommissar Jennerwein. Die Regie beim Film hat Hannu Salonen übernommen, die Bücher stammen von Maximilian Brückner, Linus Herbig-Matten und Dinah Marte Golch.

Die Hauptrolle in dem Krimi übernimmt Florian Brückner, der dem RTL-Publikum zuletzt durch die "Pumuckl"-Neuauflage bekannt sein könnte. Darin spielt er Florian Eder, der die Werkstatt seines verstorbenen Onkels Meister Eder (Gustl Bayrhammer) übernommen hat. In dem Film hat Kommissar Hubertus Jennerwein (Florian Brückner) seinen Dienst im winterlichen Garmisch-Partenkirchen kaum angetreten, wird die Alpenidylle zum Tatort: Ein dänischer Skispringer stürzt in den Tod, der Präsident des Winterspiele-Komitees entgeht nur knapp einem Anschlag und anonyme Schreiben kündigen weitere Verbrechen an. Zwischen misstrauischen Dorfbewohnern und eitler Lokalpolitik muss Jennerwein einen Täter entlarven, der Aufmerksamkeit sucht und ein tödlich ernstes Spiel spielt.

Benjamin Benedict, Produzent und Geschäftsführer W&B Television, sagt: "Jörg Maurers Romane um den wunderbaren Kommissar Jennerwein haben uns absolut begeistert. 'Hochsaison' präsentiert großartige originelle Figuren und einen absolut raffinierten Plot. Wir sind sehr glücklich diesen tollen Roman mit unserem wunderbaren kreativen Team vor und hinter der Kamera sowie so passionierten Partnern bei RTL und Leonine adaptieren zu dürfen."

Neben Florian Brückner werden in dem Krimi unter anderem auch Sarah Thonig, Frederic Linkemann, Eva-Maria Reichert, Helmfried von Lüttichau, Florian Thongsap Welsch und Cornelius Obonya zu sehen sein. "Jennerwein - Hochsaison" ist eine Produktion von W&B Television in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland, produziert von Benjamin Benedict, Kerstin Nommsen, Quirin Berg und Max Wiedemann. Executive Producer Fiction ist Nico Grein, unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Der Film wird gefördert durch den Deutschen Filmförderfonds (DFFF), den FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), FISA+ und Film in Austria (ABA) und die Cine Tirol Film Commission.

Im Erfolgsfall wäre jedenfalls reichlich Nachschub vorhanden: Jörg Maurers Bestseller-Reihe rund um Kommissar Hubertus Jennerwein begann 2009 mit der Veröffentlichung des ersten Bands "Föhnlage". Seit dem sind insgesamt 16 Bände erschienen, "Hochsaison" ist der zweite Teil - und jetzt der erste, der es ins Kino schafft.