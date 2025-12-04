Spiegel TV baut die Reichweite seiner beiden FAST Channel aus. Durch die Verfügbarkeit bei Amazon Prime Video und auf Joyn steigt die Zahl der Plattformen, auf denen sie zu empfangen sind, auf zehn. Schon im Oktober war Titan OS und damit die Philips-Fernseher dazu gekommen, zu empfangen sind sie daneben auch bei Samsung TV Plus, Pluto TV, LG, Rakuten TV, Xiaomi, wedotv und Whale TV.

FAST steht für Free Ad-Supported Streaming Television - es sind also werbefinanzierte lineare Kanäle, die nur online verbreitet werden. Auf Spiegel TV gibt es neben Dokus, Reportagen und Magazin-Beiträgen aus dem Hause Spiegel TV, die rund um die Uhr zu sehen sind, auch zwei aktuelle Sendefenster der "Spiegel"-Redaktion, die News-Themen aufgreifen. Am Vorabend finden sich neben Reportagen aus dem In- und Ausland auch Service-Themen, immer um 20 Uhr zeigt man ein Primetime-Highlight.

"Spiegel TV ation+crime" wiederum nimmt sein Publikum mit auf Polizeieinsätze, zeigt die Arbeit von Ermittlern und Rettungskräften und taucht auch in kriminelle Parallelwelten in Deutschland ein. Serien über Clan-Kriminalität, Formate wie "Im Verhör", "Die bösen Jungs vom Kiez" und "Interview mit einem Killer" ergänzen das Programm finden sich dort.

Spiegel TV-Geschäftsführer Kay Siering: "Ich freue mich sehr, dass Amazon Prime Video und Joyn unseren Inhalten vertrauen. Ein weiterer Beleg dafür, dass Spiegel TV beim Publikum eine starke und etablierte Marke ist. Mit den FAST-Channels und unserem erfolgreichen YouTube-Kanal haben wir einen direkten Zugang zu Konsumenten und bauen unser Digitalgeschäft als wichtige Zukunftssäule aus."