Kurz vor dem Jahreswechsel will ProSieben mit Humor auf die vergangenen Monate zurückblicken. Nun hat der Privatsender den Sendeplatz für die neue Show mit Moderatorin Katrin Bauerfeind gefunden: "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025" soll demnach am Samstag, den 27. Dezember um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.

An Show-Konkurrenz mangelt es damit an diesem Abend nicht: ProSieben schickt seinen "Comedygipfel" nämlich gegen den traditionellen Quiz-Jahresrückblick im Ersten ins Rennen. "2025 - Das Quiz" wird auch in diesem Jahr wieder von Kai Pflaume moderiert. Bei RTL wiederum gibt es am 27. Dezember ab 20:15 Uhr die zweite Ausgabe der neuen "Pumuckl-Show" zu sehen.

Produziert wird "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025" von Brainpool. Inhaltlich hat ProSieben noch einmal "echte High- und unfreiwillig komische Lowlights der letzten zwölf Monate" in Aussicht gestellt - wobei es sich streng genommen nur um einen Rückblick auf elf Monate handelt, weil die Show bereits Ende November in Köln aufgezeichnet wurde. Mit dabei sind zugleich mehrere Gäste darunter, Tahnee, die in die Rolle der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel schlüpft. Michael Kessler ist daneben als Günther Jauch zu sehen, während Jan van Weyde den Komiker Torsten Sträter imitiert. Ebenfalls zu Gast: Christoph Maria Herbst, Linda Zervakis, Benni Stark, Chris Tall und Dr. Pop.

Neu ist die Idee eines Comedy-Jahresrückblicks indes nicht. Schon ab 2001 präsentierte Jürgen von der Lippe in Sat.1 über mehrere Jahre hinweg "Wer zuletzt lacht...! Der komische Jahresrückblick" und feierte damit schöne Erfolge. Zuletzt war die Sendung im Jahr 2008 zu sehen.