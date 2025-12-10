RTL Deutschland startet mit einer veränderten Paket- und Preisstruktur für seinen Streamingdienst RTL+ ins neue Jahr. Einen entsprechenden "Handelsblatt"-Bericht bestätigte eine RTL-Sprecherin am Mittwoch auf DWDL.de-Nachfrage. Preislich stabil bleibt aber zumindest das Einstiegspaket, der sogenannte "Basis"-Tarif, für 5,99 Euro - wenn auch mit einem eingeschränkten Angebot.

Wer mehr will, allen voran die Live-Streams und Sportübertragungen sehen will, muss künftig aber tiefer in die Tasche greifen. So steigt der Preis des Premium-Tarifs ab Mitte Januar um einen Euro auf 9,99 Euro. Dieser umfasst Pre- und Midroll-Werbung - anders als der neu eingeführte Tarif "Premium werbefrei", der künftig für 12,99 Euro zu haben ist. Auch bislang bot RTL+ schon einen werbefreien Tarif zu diesem Preis. Neu ist allerdings, dass der "Premium werbefrei"-Tarif künftig kein Musikstreaming mehr umfasst. Wer auch Zugriff auf Deezer haben will, muss fortan den Tarif "RTL+ Musik" buchen, der mit 14,99 Euro zu Buche schlägt, also zwei Euro teurer ist als der bisherige "Max"-Tarif. Die Namensänderung wird indes wohl auch deshalb vorgenommen, um Verwechslungen mit dem im Januar startenden Konkurrenten HBO Max vorzubeugen.

© MG RTL / Marina Rosa Weigl Henning Nieslony

Erst in der vergangenen Woche hatte RTL Deutschland im Zuge des geplanten Abbaus von rund 600 Arbeitsplätzen angekündigt, sein Geschäft "noch stärker auf das Streaming-Geschäft" ausrichten zu wollen (DWDL.de berichtete). Damit soll auch ein umfassender Umbau der Organisation einhergehen.