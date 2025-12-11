Unter dem Titel Nachrichten 360 ist ein neuer Nachrichtensender gestartet, der kostenlos auf der FAST-TV-Plattform Samsung TV Plus verfügbar ist. Hinter dem Angebot steht Love TV Channels, ein auf FAST-Channels spezialisiertes Start-up-Unternehmen mit Hauptsitz in Barcelona, das in Spanien bereits den ähnlich gelagerten Kanal Actualidad 360 auf den Markt gebracht hat.

Nachrichten 360 entsteht in Zusammenarbeit mit verschiedenen nationalen und internationalen Nachrichtenagenturen und soll eine "pluralistische Sicht auf aktuelle Ereignisse vermitteln", wie es heißt. In der ersten Phase sind dpa, AFP und Reuters als Partner mit dabei, die das Programm mit Meldungen aus Deutschland und der Welt anreichern sollen.

"Das derzeitige Angebot an Streaming-TV-Nachrichtensendern in Deutschland und der deutliche Erfolg von CTV-Werbung in diesem Markt waren ausschlaggebend für die Entscheidung, Nachrichten 360 zu starten", sagt Teresa Lopez, CEO von Love TV Channels. "Mit unseren Partnern dpa, AFP und Reuters sind wir zuversichtlich, dass Nachrichten 360 in der Streaming-TV-Landschaft in Deutschland erfolgreich sein wird und zum weiteren Wachstum des Marktes beiträgt."

Für Benedikt Frey, Country Lead DACH + BeNeLux bei Samsung TV Plus, ist der neue Sender eine sinnvolle Ergänzung. "Der Start von Nachrichten 360 ist eine wichtige Gelegenheit, unser Nachrichtenangebot in Zusammenarbeit mit Love TV Channels zu stärken und auszubauen, sagt er. "Diese Ergänzung bringt hochwertige Nachrichten auf die Plattform und bietet den Zuschauern ein breiteres Spektrum an Perspektiven."