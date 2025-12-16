Es ist schon lange gute Tradition, dass RTL zu Jahresbeginn zwölf mehr oder weniger prominente Menschen in den australischen Dschungel schickt. Daran wird sich auch 2026 - trotz des im Sender eingeschlagenen Sparkurses - nichts ändern. Und nun steht auch fest, wann genau es losgehen wird.

Wie RTL am Dienstag mitteilte, startet die nunmehr 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Freitag, den 23. Januar um 20:15 Uhr. Und wie schon 2025, wird RTL die Realityshow auch im kommenden Jahr wieder täglich zur besten Sendezeit ausstrahlen und nicht, wie in der Vergangenheit üblich, erst um 22:15 Uhr.

Mit dieser Programmierung machte der Sender zuletzt gute Erfahrungen: Die 18. Staffel brachte es im Schnitt auf 4,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Folge bei RTL, der durchschnittlich Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei starken 30,7 Prozent. Das Finale, in dem Lilly Becker zur Dschungelkönigin gekürt wurde, sahen sogar 4,78 Millionen Menschen. Beim Streamingdienst RTL+ wurden insgesamt sogar über 30 Millionen Views über die Staffel hinweg gezählt.

Zur Riege der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der nächsten Staffel hat sich RTL bislang noch nicht geäußert. Allerdings spekulierte die "Bild" jüngst bereits über den zwölfköpfigen Cast (DWDL.de berichtete). Demnach sollen unter anderem Gil Ofarim, Simone Ballack, Mirja Du Mont und Hardy Krüger bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Start sein.Dazu kommt reichlich Reality-erprobtes Personal wie Samira Yavuz und Eva Benetatou.