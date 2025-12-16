Sky und Amazon bauen ihre Zusammenarbeit im Streaming-Bereich weiter aus. Nachdem das Live-Sport-Angebot des Streamingdienstes Wow bereits seit einigen Monaten über Prime Video verfügbar ist (DWDL.de berichtete), kann neuerdings auch das "Filme & Serien"-Angebot von Wow als Zusatzkanal direkt über Prime Video gebucht und über den Amazon-Account zum Preis von 9,98 Euro pro Monat bezahlt werden.

Der Vorteil für Kundinnen und Kunden liegt nach Angaben von Sky darin, Wow nutzen zu können, ohne die App wechseln oder zusätzliche Kundendaten angeben zu müssen. Eine Prime-Mitgliedschaft ist zudem für die Nutzung des Zusatzkanals nicht notwendig. Inhaltlich umfasst das Paket Filme wie "Wicked" und "Gladiator II", aber auch Serien wie "The Rookie" und "House of the Dragon". In den kommenden Wochen starten zudem unter anderem die neue britische Sky-Serie "Amadeus" sowie Filme wie "Afterburn", "Drachenzähmen leicht gemacht" und Jurassic Park: Wiedergeburt".

"Nach dem erfolgreichen Launch des Wow Live-Sport Zusatz-Kanals bei Prime Video erweitern wir unsere Partnerschaft: Mit der Integration von Wow Filme & Serien als Zusatz-Kanal schaffen wir für Amazon-Kunden einen nahtlosen Zugang zu unserem vielfältigen Entertainment-Angebot", so Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer bei Sky Deutschland, über die Vereinbarung.

Elisabetta Carruba, Director, Content Partners EMEA bei Prime Video, sagte: "Wir freuen uns, WOW Filme & Serien als Zusatz-Kanal zu Prime Video zu bringen und damit unser Premium Entertainment-Angebot mit den großartigen Inhalten von Sky zu erweitern."