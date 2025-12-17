Sat.1 hat eine Spezial-Ausgabe seiner Vorabendsendung "Notruf" angekündigt, die mittlerweile seit rund eineinhalb Jahren zu sehen ist. Zwischen 17 und 18 Uhr holt das Format meist keine überragenden Quoten, ist für Sat.1 aber offenbar ein verlässlicher Quotenbringer, auf den man nicht mehr verzichten will. Das Special wird am 12. Januar in der Primetime zu sehen sein.

In "Notruf Spezial: Verschüttet im Hotel - Das Wunder von Kröv" geht es um den Teileinsturz eines Hotels in Kröv, der in der Nacht des 6. August 2024 tatsächlich stattgefunden hat. Während sieben Personen unter den Trümmern gerettet werden konnten, verloren zwei Personen beim Einsturz ihr Leben. In dem "Notruf"-Spezial sollen die Ereignisse nachgezeichnet werden, dafür kehren auch drei Überlebende an den Unglücksort zurück.

Mit Moderatorin Bärbel Schäfer sprechen die Überlebenden über die schrecklichsten Stunden ihres Lebens und den Moment ihrer Rettung. Bärbel Schäfer sagt: "Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Plötzlich ist dein Leben Chaos und alles aus den Fugen. Wie schaffen es diese Menschen weiterzuleben? Ich habe mit den Überlebenden des Unglücks emotionale Momente erlebt und Gespräche mit Einsatzkräften geführt, die heldenhaft ihre Nerven behalten haben."

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus ergänzt: "Seit über eineinhalb Jahren stärkt 'Notruf' unsere Access Prime. Jetzt ist es Zeit für echte Helden in der Prime Time. Was die Helfer und Rettungskräfte bei dem Unglück in Kröv geleistet haben, war unglaublich, unglaublich menschlich. Sat.1 zeigt und wertschätzt ihre Leistung zur besten Sendezeit in der Spezialausgabe von 'Notruf' am 12. Januar."

Für die Produktionsfirma Filmpool Entertainment ist die einmalige Beförderung in die Primetime ein kleiner Ritterschlag - übrigens nicht der einzige dieser Art. Im Sommer holte RTL Barbara Salesch einmalig mit einem Fall in die Primetime - und wurde prompt belohnt. Damals schalteten mehr als 2 Millionen Menschen ein (DWDL.de berichtete). Das könnte auch Sat.1 in der Überzeugung bestärkt haben, bekannt Marken aus der Daytime in die Primetime zu holen.