Nichts weniger als den "größten Prozess ihres Lebens" verhandelte Richterin Barbara Salesch am Dienstag bei RTL - und zwar nicht, wie sonst üblich, am Nachmittag, sondern zur besten Sendezeit im Abendprogramm. Mit Erfolg: Durchschnittlich 2,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 20:24 Uhr die erste Folge, sodass der Marktanteil schon beim Gesamtpublikum gute 9,8 Prozent betrug.

Positiv: Salesch gelang es, über alle Altersgruppen hinweg zu punkten. So erreichte das zweistündige Format in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen überzeugenden Marktanteil von 11,4 Prozent, während in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen ähnlich gute 11,1 Prozent eingefahren wurden. Erfolgreich war die Richterin zudem am Nachmittag auf ihrem angestammten Sendeplatz: Mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent verbuchte "Barbara Salesch - Das Strafgericht" um 15 Uhr eine der besten Quoten des laufenden Jahres.

In der Primetime wiederum blieb RTL auch abseits der Gerichtsshow am Dienstag durchweg zweistellig - dank zahlreicher Informationsprogramme. So erreichte das "RTL aktuell Spezial" zum Amoklauf in Graz ab 20:15 Uhr einen Marktanteil von 12,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe sowie insgesamt 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "RTL Direkt" und "Extra" sorgten später am Abend für Werte von 10,6 und 10,0 Prozent, ehe das "Nachtjournal" ab 0:06 Uhr noch einmal beachtliche 18,0 Prozent verbuchte - einen stärkeren Wert erzielte das Nachrichtenmagazin zuletzt im Umfeld des Dschungel-Umfelds.

Die private Konkurrenz hatte derweil das Nachsehen: Während "TV total" bei ProSieben immerhin 9,9 Prozent Marktanteil erzielte, fiel "Experte für alles" danach auf 6,6 Prozent zurück, ehe "Chris Du das hin?" als Wiederholung nur noch 4,2 Prozent schaffte. Sat.1 kam am späten Abend mit "FBI: Most Wanted" sogar auf nicht mal zwei Prozent in der Zielgruppe. Einzig "Navy CIS" schlug sich um 20:15 Uhr mit 5,4 Prozent sowie insgesamt 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauern noch passabel. Bei Vox erzielte "Sing meinen Song" wiederum ordentliche 7,1 Prozent, während "Armes Deutschland" bei RTLzwei mit 5,8 Prozent punktete.

Einen starken Abend erwischte aber nicht zuletzt Kabel Eins, das mit gleich zwei Animationsfilmen weit überdurchschnittliche Quoten verbuchte. "Drachenzähmen leicht gemacht" startete mit 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in den Abend. Direkt danach steigerte sich "Kung Fu Panda" sogar auf 8,5 Prozent. Die über weite Strecken mäßige Daytime sorgte letztlich aber doch nur für einen Tagesmarktanteil von 4,3 Prozent - was aber nur geringfügig weniger war als bei Sat.1. Als Marktführer ging bei den 14- bis 49-Jährigen letztlich RTL mit 10,1 Prozent Marktanteil hervor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;