ProSieben wird zu Beginn des neuen Jahres die 100. Ausgabe von "Schlag den Star" ins Programm nehmen - und dabei auf ein Familien-Duell der besonderen Art setzen. Konkret heißt das Duell an diesem Abend nämlich: ProSieben gegen Sat.1.

Beide Sender werden in der Jubiläumsausgabe von "Schlag den Star" jeweils vier Stars aus ihrem Programm ins Rennen schicken. Während Annemarie Carpendale, Andrea Kaiser, Thore Schölermann und Chris Tall für ProSieben antreten, gehen Marlene Lufen, Caroline Frier, Matthias Killing und Aaron Troschke für Sat.1 an den Start - dass Kaiser, Killing und Schölermann streng genommen eigentlich für beide Sender arbeiten, spielt an diesem Abend wahrscheinlich nur eine Nebenrolle. Die Moderation übernimmt unterdessen wie gewohnt Matthias Opdenhövel, während Ron Ringguth die einzelnen Spielrunden kommentiert.

Ungewöhnlich ist derweil nicht nur das Duell beider Sender, sondern auch die Programmierung - auch wenn die Sendergruppe auf eine eigentlich naheliegende parallele Ausstrahlung bei ProSieben und Sat.1 dann doch verzichtet. Zu sehen gibt es die 100. Ausgabe von "Schlag den Star" stattdessen nicht an einem Samstagabend, sondern am Sonntag, den 11. Januar um 20:15 Uhr. Zuletzt war die Show Mitte 2024 schon einmal am Sonntagabend zu sehen, um dem Finale der Champions League aus dem Weg zu gehen.

ProSieben hat den Sonntagabend zuletzt vermehrt zum Show-Abend ausgebaut. Nachdem "Wer stiehlt mir die Show?" inzwischen schon seit einigen Jahren sonntags zu sehen ist, zeigte der Privatsender auf diesem Sendeplatz jüngst auch die letzten Folgen des "Duells um die Welt" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.