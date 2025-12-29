Der Schauspieler Peter Sattmann ist tot, wie die Künstler-Agentur Tom Produkt unter Berufung auf Sattmanns ehemalige Partnerin Katja Riemann mitteilte. Sattmann starb nach langer Krankheit einen Tag vor seinem 78. Geburtstag in seinem brandenburgischen Wohnort.

Sattmann wurde 1947 in Zwickau geboren worden und siedelte mit seiner Familie 1957 aus der damaligen DDR in die Bundesrepublik über. Seine Schauspiel-Karriere startete er 1969 am Deutschen Theater Göttigen, große Erfolge feierte er ab 1972 unter der Intendanz von Claus Peymann am Staatstheater Stuttgart. 1975 und 1977 wurde er zum "Schauspieler des Jahres" gewählt. Ende der 1979er feierte seine erste eigene Bühnen-Inszenierung ihre Uraufführung.

Noch in den 1970ern zog es ihn aber auch zum Fernsehen, wo er einem deutlich größeren Publikum bekannt wurde. 1973 war er erstmals in einer Gastrolle in der Serie "Sonderdezernat 1" zu sehen, sein Filmdebüt gab er 1977 in "Die Brüder". Es folgten über 180 weitere Film- und Fernsehproduktionen. Dazu zählte 1984 der Zehnteiler "Das Rätsel der Sandbank", er hatte zahlreiche Auftritte in Reihen wie "Der Alte" und "Tatort", "Rosamunde Pilcher" und "Inga Lindström". Zwischen 2016 und 2019 war er in der ZDF-Reihe "Frühling als Klinikleiter zu sehen. Zu seinen letzten Rollen gehörte 2020 die des dementen Opas in der Vox-Serie "Lucie. Läuft doch!"