DAZN ist im kommenden Jahr in Deutschland der neue Partner der von Gerard Piqué gegründeten Kings League. Los geht's schon Anfang des Jahres mit dem Kings World Cup Nations, der vom 3. bis 17. Januar in Brasilien stattfindet. 20 Nationalmannschaften, die in Teams unter der Leitung von aktuellen und ehemaligen Fußballgrößen, Content Creatorn und Streamern zusammengefasst wurden, treten darin gegeneinander an. Beteiligt sind beispielsweise Ronaldo, Robert Lewandowski, Wesley Sneijder, Arturo Vidal, Kun Agüero, James Rodríguez, Miguel Layún und Weston McKennie. DAZN überträgt die Spiele aus Brasilien live und mit einem deutschen Kommentar.

Im März folgt dann die deutsche Kings League, deren Premieren-Saison in diesem Jahr noch bei RTL+ zu sehen war. Acht Teams traten darin angeführt von bekannten Gesichtern wie Bastian Schweinsteiger, Mario Götze und populären Streamern wie Trymacs oder Papaplatte im 7-gegen-7-Modus gegeneinander an. "Power-Karten" und weitere Sonderregeln sollen dabei jedes Spiel unvorhersehbar machen. Anspruch der Kings League ist es, klassischen Fußball mit Streaming-Kultur und digitalen Fan-Erlebnissen zu verbinden.

Sportdigital hat unterdessen die exklusiven Übertragungsrechte für den Supercopa de España um drei Jahre bis zur Saison 2027/28 verlängert und kann dementsprechend Anfang 2026 drei hochkarätig besetzte Partien übertragen: Am 7. Januar trifft der FC Barcelona auf Athletic Bilbao, einen Tag später kommt es zum Madrider Derby zwischen Real und Atletico. Die Sieger treten dann im Finale gegeneinander an. Ausgetragen wird das Turnier kurioserweise in Saudi-Arabien.

Gisbert Wundram, Geschäftsführer von Sportdigital, sagt: "Mit der Supercopa de España konnten wir uns in einem kompetitiven Sportrechtemarkt ein wichtiges Leuchtturm-Recht für unsere Zuschauer bis 2028 sichern. Mit dem Afrika Cup, der noch bis zum 18. Januar bei uns läuft und dem spanischen Supercup bieten wir allen Fußball-Fans gleich zu Jahresbeginn zwei echte Top-Highlights."