Neben den unmittelbar fürs Publikum sichtbaren Veränderungen im Programm durch Einsparungen bei RTL News gibt es weitere Neuigkeiten zum Restrukturierungsprogramm „Shift 2026“ bei RTL Deutschland. Ein erheblicher Teil des Stellenabbaus entfällt auf eine Zusammenlegung der Teams von RTL und Vox, die künftig gemeinsam geplant und verantwortet werden sollen. Auch weil künftig die Führungsebene der „Head of Producers“ entfällt.

Ein Einschnitt für die betroffenen Mitarbeiter bei beiden Sendern, wie auch die Marke Vox selbst. 33 Jahre nach dem Start als Ereignisfernsehen aus dem dann der etwas anspruchsvollere, subtilere Schwestersender des lauten RTL wurde, verliert der Sender seine Eigenständigkeit. Bei RTL Deutschland erhofft man sich eine effizientere und klügere Programmplanung und -gestaltung.

© Vox / Boris Breuer Kirsten Petersen