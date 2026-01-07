Neben den unmittelbar fürs Publikum sichtbaren Veränderungen im Programm durch Einsparungen bei RTL News gibt es weitere Neuigkeiten zum Restrukturierungsprogramm „Shift 2026“ bei RTL Deutschland. Ein erheblicher Teil des Stellenabbaus entfällt auf eine Zusammenlegung der Teams von RTL und Vox, die künftig gemeinsam geplant und verantwortet werden sollen. Auch weil künftig die Führungsebene der „Head of Producers“ entfällt.

Ein Einschnitt für die betroffenen Mitarbeiter bei beiden Sendern, wie auch die Marke Vox selbst. 33 Jahre nach dem Start als Ereignisfernsehen aus dem dann der etwas anspruchsvollere, subtilere  Schwestersender des lauten RTL wurde, verliert der Sender seine Eigenständigkeit. Bei RTL Deutschland erhofft man sich eine effizientere und klügere Programmplanung und -gestaltung.

Kirsten Petersen © Vox / Boris Breuer Kirsten Petersen
Die bisherige Vox-Chefin Kirsten Petersen wird RTL Deutschland nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de verlassen. Unterhaltungschef für beide Sender und das zusammengelegte Team  wird Markus Küttner, der schon seit 2019 als RTL-Unterhaltungschef agiert und bereits 25 Jahre im Unternehmen ist. Fiction-Chef des Hauses bleibt Hauke Bartel. Beide berichten weiterhin an Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland.

