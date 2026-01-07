Sein Vertrag als Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell ist zwar gerade erst verlängert worden, dennoch zieht es Helge Fuhst zu neuen Ufern. Wie die Katholische Nachrichten-Agentur unter Berufung auf NDR-Kreise berichtet, wird der 41-Jährige die ARD verlassen. Geplant ist demnach der Wechsel zu einem privaten Medienunternehmen - um welches es sich dabei handelt, blieb zunächst allerdings unklar.

KNA-Informationen zufolge soll Fuhst fortan sowohl Management-Aufgaben übernehmen als auch selbst vor der Kamera stehen. Es ist eine Mischung, die ihm bestens vertraut ist, schließlich war der Journalist in den vergangenen Jahren regelmäßig auch als Moderator der "Tagesthemen" im Einsatz - zusätzlich zu seiner Aufgabe als Leiter des traditionsreichen ARD-Nachrichtenmagazins.

Fuhst fungiert bereits seit September 2019 als Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell und kam damals vom öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsprogramm Phoenix, bei dem er eine Zeit lang als Programmgeschäftsführer tätig war. In dieser Zeit moderierte er bereits die Diskussionssendungen "Unter den Linden" und den "Internationalen Frühschoppen".

Zuvor war Fuhst persönlicher Referent des damaligen WDR-Intendanten Tom Buhrow, den er bereits aus der gemeinsamen "Tagesthemen"-Zeit von 2012 bis 2013 in Hamburg kannte. Im Jahr 2024 bewarb sich Helge Fuhst schließlich als Buhrows Nachfolger, unterlag jedoch im zweiten Wahlgang der damaligen WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau. Jetzt hat sich der gebürtige Hannoveraner, der sein journalistisches Volontariat einst beim NDR absolvierte, also überraschend für eine Karriere außerhalb der ARD entschieden.