Warner Bros. Discovery geht bei der Einführung von HBO Max in Deutschland einen anderen Weg als in den meisten anderen Ländern. So setzte man zum Start von HBO Max als eigenständigem Dienst bislang meist auf eine Partnerschaft mit dem Anbieter, der bislang die Heimat für HBO-Inhalte war - in Deutschland wäre das also Sky. Hierzulande hingegen hat man sich für RTL Deutschland als Partner entschieden - das zwar an einer Sky-Übernahme arbeitet, doch bislang ist diese bekanntlich nicht abgeschlossen.

Wenn HBO Max kommende Woche in Deutschland an den Start geht, dann gibt es also kein Bundling mit Sky, sondern mit RTL+. Wer sich für beide Angebote entscheidet, zahlt dann deutlich weniger als bei den Einzel-Abos. Zur Auswahl stehen dabei zwei Pakete: Das Premium-Abo von RTL+ (einzeln künftig 9,99 Euro) lässt sich mit HBO Max Basis (einzeln 5,99 Euro) kombinieren - beides enthält dann Werbung. Im Paket zahlt man dafür 11,99 statt 15,98 Euro im Monat.

Die werbefreie Alternative kombiniert RTL+ Premium werbefrei (einzeln 12,99 Euro) mit dem Standard-Abo von HBO Max (einzeln 11,99 Euro) für zusammen 17,99 statt 24,98 Euro bei getrennter Buchung. Bei Abschluss bis zum 13. Februar spart man im ersten halben Jahr nochmal zusätzlich zwei Euro monatlich. Gebucht werden können die beiden Pakete sowohl über RTL+ als auch über HBO Max.

RTL+ zählt in Deutschland bislang knapp über sieben Millionen Abonnentinnen und Abonnenten - allerdings kommen hier sehr viele über das Bundling mit Magenta TV, wo RTL+ in den meisten Tarifen bereits integriert ist. RTL-CEO Stephan Schmitter sprach Anfang vergangenen Jahres von etwa der Hälfte der Abos, die über diese Partnerschaft kommen. Ein Upgrade eines bestehenden RTL+-Abos ist aber nur für jene möglich, die direkt bei RTL+ gebucht haben, nicht im Magenta-TV-Bundle.

Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery Germany, Switzerland & Austria, kommentiert: "Mit dem Bundle aus HBO Max und RTL+ kombinieren wir ikonisches, international gefeiertes Storytelling von HBO und Warner Bros. Discovery mit der starken lokalen Verankerung und den beliebtesten Hits von RTL+. Gemeinsam schaffen wir ein Angebot, das sich perfekt ergänzt und Unterhaltung für jeden Geschmack und alle Generationen unter einem Dach vereint. Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für den deutschen Markt und für die Zukunft von Premium-Streaming."

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, schwärmt von einer "tollen Kombination von zwei grandiosen Contentwelten". Schmitter: "Die erfolgreichsten nationalen Inhalte auf RTL+ von Reality über Fiction bis Sport in einem gemeinsamen Angebot mit Top-Serien, ikonischen Filmen und vielem mehr von HBO Max. Mit diesem Bundle zünden wir die nächste Stufe in der Erfolgsgeschichte von RTL+ und bereiten HBO Max die ganz große Bühne für den Marktstart in Deutschland". Und weiter: "Wir schaffen ein Angebot, auf dessen Breite und Attraktivität wir stolz sind und das alle Streamingherzen höher schlagen lässt."

Das Streaming-Bundle sei "ein weiterer, großer Schritt in der Partnerschaft" mit Warner Bros. Discovery. Ende Oktober wurde bekannt, dass die RTL-Tochter Ad Alliance sich um die Werbevermarktung von HBO Max in Deutschland kümmern wird, im September hat man die Ausweitung der Content-Partnerschaft angekündigt, was RTL über einen Volume-Deal Zugriff auf Filme- und Serien sowie Archiv-Inhalte von WBD sichert.