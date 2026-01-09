In wenigen Tagen geht HBO Max in Deutschland an den Start, insofern ist klar, dass die neue Serie "4 Blocks Zero" noch nicht Teil des Angebots sein wird. Die Produktion soll im Herbst veröffentlicht werden. Nun hat der Streamingdienst aber weitere Infos zur Serie bekannt gegeben, die man erstmals vor wenigen Wochen in Aussicht gestellt hatte. Es handelt sich dabei um ein Prequel zu "4 Blocks".

Die Hauptrollen in dem HBO Original übernehmen Tariq Al-Saies als Alis Onkel Ibrahim, Tareq Nassery als Ali, später bekannt als Toni Hamady, Rami Fadel Khalaf als Alis Vater Malik, sowie Soufiane El Mesaudi als Alis Bruder Abbas. Ebenfalls zur Familie gehören Großmutter Hanin (Fatima Khanfour), die jüngeren Geschwister Marwan (Almountaser "Monty" Alchltouh) und Amara (Siana Zayed) sowie Cousin Latif (Mohammad Eliraqui). Vince Kerner wird von Luis Vorbach verkörpert. In weiteren Rollen sind unter anderem Bella Dayne, Mohamed Kanj Khamis, Jule Hermann, Sevda Polat, Samir Salim, Enno Trebs und Mark Waschke zu sehen.

Das achtteilige Prequel zum preisgekrönten Gangster-Drama "4 Blocks" erzählt die Geschichte der Hamadys im Berlin der 1990er: Aus dem Libanon geflüchtet, in Deutschland nur geduldet, kämpfen sie darum, hier Fuß zu fassen. Wer sind sie, wie wurde die Familie zum einflussreichsten Clan der Stadt und aus Ali schließlich Toni? Die Bücher stammen von Headwriter Bernd Lange sowie Bahar Bektaş, Natalie Zoghbi und Hassan Akkouch. Regie führten Özgür Yıldırım und Hüseyin Tabak. Matthias Bolliger und Max Preiss übernahmen die Bildgestaltung. Das HBO Original wird von W&B Television für HBO Max produziert. Produzenten sind Quirin Berg, Max Wiedemann, Marcus Welke für W&B Television, Executive Producer sind Matthias Junge und Özgür Yıldırım. Als Executive Producer für HBO Max fungiert Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehatte.

Der Cast von "4 Blocks Zero". Vorne v.l.n.r: Tareq Nassery (Ali), Soufiane El Mesaudi (Abbas), Almountaser „Monty" Alchltouh (Marwan), Siana Zayed (Amara), Fatima Khanfour (Hanin), Tariq Al-Saies (Ibrahim). Hinten v.l.n.r: Rami Fadel Khalaf (Malik), Samir Salim (Mazin), Mohamed Kanj Khamis

Anke Greifeneder, VP Original Production für HBO Max im deutschsprachigen Raum, sagt: "Die Geschichte von Toni Hamady war nach der dritten Staffel auserzählt, aber uns hat schon immer interessiert, wie er in dieses Leben geraten ist. Mit ‚4 Blocks Zero‘ beleuchten wir zum einen die Anfänge der Clanstrukturen, erzählen vordergründig jedoch eine große Familiengeschichte und tauchen dabei tief ins Berlin der 1990er-Jahre ein."

Marcus Welke, Produzent Wiedemann & Berg, ergänzt: "Was ‚4 Blocks Zero‘ besonders für mich macht, ist genau diese Verbindung von spannendem Genre mit einer persönlichen Familiengeschichte im Berlin der 1990er-Jahre – einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs und der Veränderung, die erstaunlich viele Parallelen zur Gegenwart hat". Die neue Serie wurde vom German Motion Picture Fund und dem Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert.