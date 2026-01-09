Vor mehr als 22 Jahren, im Jahr 2003, ist der Pay-TV-Sender Syfy (damals: Sci Fi) an den Start gegangen. Jetzt ist klar: Der Sender hat die längste Zeit unter diesem Namen gesendet, Sky führt schon in wenigen Wochen ein Rebranding durch. Wie ein Unternehmenssprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt hat, hört der Sender ab dem 26. Januar auf den Namen Sky Sci-Fi. Die Marke Syfy verschwindet damit vom deutschen Markt. Zuerst berichtete "Digitalfernsehen" über das anstehende Rebranding.

Sky nimmt sich dabei ein Vorbild an Großbritannien: Dort hört Syfy bereits seit mehr als drei Jahren auf den Namen Sky Sci-Fi. Neben einem neuen Logo gibt es bei Sky Sci-Fi ein frisches Senderdesign, das ab Ende Januar zum Einsatz kommt. Look und Feel des Senders würden dem gleichnamigen Kanal in Großbritannien entsprechen, so der Sky-Sprecher.

Die Umbenennung in Deutschland kommt nun schon alleine deshalb etwas überraschend, weil Sky Deutschland in diesem Jahr wohl von RTL übernommen wird. Zum Deal gehören auch die Pay-TV-Sender von NBCUniversal, neben Syfy sind das auch 13th Street und Universal TV (DWDL.de berichtete). Sowohl Sky als auch RTL betonten bislang aber immer wieder, dass man bis zur behördlichen Genehmigung der Übernahme unabhängig voneinander agieren werde.

Seit der einstigen Übernahme von Sky Deutschland durch Comcast gehören die NBCU-Sender zu Sky. Außer des neuen Namens soll sich für die Zuschauerinnen und Zuschauer übrigens nichts ändern. "Sky Sci-Fi ist weiterhin der Pay-TV-Sender für alle Fans von Science-Fiction, Fantasy, Superhelden und Übernatürlichem", heißt es von Sky auf Anfrage.