Johannes Kienast ("Chabos") übernimmt in der neuen ARD/WDR-Familienserie "Onkel Ruben und das Loch im Garten" die Hauptrolle des Onkel Ruben. Als solcher kehrt er unerwartet zurück zu seiner Familie und verwandelt diese zu einer Diebesbande. Ruben behauptet, ein Whistleblower zu sein und Informationen über illegale Machenschaften des ehemaligen Bergbaukonzerns zu haben, bei dem die Familie seit Generationen arbeitet. Die Spuren führen zu einer stillgelegten Strecke unter Tage, in der sich ein Schatz von unermesslichem Wert befinden soll.

Während die fünfzehnjährige Mia (Purnima Grätz) den Geschichten ihres Onkels begeistert lauscht, will ihr Vater Martin (Lucas Gregorowicz), dass Ruben schnellstmöglich wieder verschwindet. Doch als Rubens Widersacher zu einer echten Gefahr werden und neue ungebetene Gäste an die Tür klopfen, bleibt der Familie nichts anderes übrig, als Ruben zu helfen, um nicht selbst tiefer hineingezogen zu werden. Zum prominenten Cast gehören darüber hinaus auch noch Leonard Lansink ("Wilsberg"), Josefine Preuß ("Türkisch für Anfänger"), Axel Stein ("Wo ist Wanda?"), Minh-Khai Phan Thi ("Wunderschöner") und mehr.

Die Dreharbeiten für die sechsteilige Serie laufen aktuell in Dortmund und dauern voraussichtlich noch bis zum 30. Juli, gedreht werden soll unter anderem auch noch in Hagen und Recklinghausen. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es angesichts des frühen Stadiums des Projekts noch nicht. Nach WDR-Angaben soll die Serie aber bereits Ende des Jahres in der ARD-Mediathek veröffentlicht werden.

"Onkel Ruben und das Loch im Garten" ist eine Produktion der Dortmunder Filmproduktion Sally Forth Cinema im Auftrag des WDR für die ARD. Regie führt Marvin Litwak ("Das Märchen von der Zauberflöte"). Die Redaktion liegt bei Pia Witte und Matthias Körnich (beide WDR).