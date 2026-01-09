Ende November ist "Heated Rivalry" beim kanadischen Streamingdienst Crave online gegangen, in den USA sind die Folgen bei HBO Max zu sehen. Die Serie entwickelte sich schnell zu einem Erfolg, über den gesprochen wird - und das sowohl in der LGBTQ-Community als auch darüber hinaus. Zuletzt stellte Warner Bros. Discovery bereits einen Deutschlandstart bei HBO Max in Aussicht - und nun hat man auch einen konkreten Veröffentlichungstermin kommuniziert.

Wenn der Streamer hierzulande in der kommenden Woche am 13. Januar startet, wird "Heated Rivalry" zwar noch nicht Teil des Angebots sein. Fans und Interessierte müssen aber nicht mehr lange warten: Die sechs Folgen umfassende erste Staffel wird hierzulande ab dem 6. Februar bei HBO Max verfügbar sein.

Der Streamer hat das Startdatum auf seinen Social-Media-Kanälen verraten. "Natürlich haben wir eure sehnsüchtigen Rufe gehört", schreibt das Team noch dazu - in den zurückliegenden Tagen dürften viele Fans angefragt haben, ob und wenn ja die Serie bei HBO Max verfügbar sein wird.

"Heated Rivalry" wurde von Jacob Tierney erschaffen, er fungierte auch als Autor und Regisseur. Die Serie handelt von den Eishockey-Spielern Shane Hollander (Hudson Williams) und Ilya Rozanov (Connor Storrie), die in der Major League Hockey spielen und Konkurrenten sind. Abseits der Eisfläche entwickelt sich zwischen den beiden eine leidenschaftliche Beziehung, die aber um jeden Preis geheim gehalten werden soll. Darüber hinaus geht es auch um andere schwule Profi-Spieler, die damit hadern, ihre Sexualität geheim halten zu müssen. Die Serie ist eine Adaption der "Game-Changers"-Buchreihe der Autorin Rachel Reid.

Bei Crave wurde "Heated Rivalry" schnell zur bislang meistgesehenen Serie überhaupt. Bei HBO Max feierte die Produktion das stärkste Debüt einer Lizenzserie, die nicht animiert ist. Auch viele Kritikerinnen und Kritiker waren voll des Lobes für die Serie - und für Nachschub ist bereits gesorgt. Im Dezember wurde eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.