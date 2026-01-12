Überraschung aus Mainz: Das ZDF verfrachtet eine Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" in diesem Sommer auf den Lerchenberg. Einen entsprechenden Bericht des Portals "Schlagerprofis" hat der Sender gegenüber "Quotenmeter" bestätigt. "Das ZDF plant ein Open-Air-Special der ‘Giovanni Zarrella Show’, welches im Sommer auf dem Gelände des ‘ZDF-Fernsehgarten’ stattfinden wird. Weitere Infos zu dieser Show kommunizieren wir zu gegebener Zeit", heißt es von einem Sendersprecher.

Noch nicht bestätigen will das ZDF damit vorerst den Ausstrahlungstermin der Zarrella-Show aus dem "Fernsehgarten"-Set. "Schlagerprofis" hatte berichtet, dass die Show am 8. August aufgezeichnet und drei Wochen später, am 29. August, ausgestrahlt werden soll. In jedem Fall ist es die erste Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show", die als Open Air daherkommt.

Florian Silbereisen setzt im Rahmen seiner "Feste"-Shows ebenfalls seit einiger Zeit auf eine Open-Air-Show im Sommer. So kam die entsprechende Ausgabe des "Schlagerbooom" zuletzt aus Kitzbühel. 2024 kam es bei der Liveshow aber zu so starken Regenfällen, dass man kurzerhand die Aufzeichnung der Generalprobe senden musste. Zumindest das muss man beim ZDF nicht befürchten, wenn die "Giovanni Zarrella Show" vom "Fernsehgarten"-Gelände tatsächlich aufgezeichnet wird. Auf mildes Sommerwetter wird man dennoch hoffen.

Mit der Location auf dem Lerchenberg lassen sich für das ZDF wohl auch Kosten sparen. Im Sommer des vergangenen Jahre sendete man live aus der Dortmunder Westfalenhalle. Eine weitere Ausgabe der Musikshow wurde damals aus Kostengründen einige Tage zuvor aufgezeichnet und im September ausgestrahlt - dabei handelte es sich um ein Special zu Ehren von Howard Carpendale.