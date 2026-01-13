Seit dem heutigen 13. Januar ist der Streamingdienst HBO Max auch in Deutschland verfügbar. Und während man schon vor wenigen Tagen Kooperationen mit RTL+ und Waipu.TV angekündigt hatte, wurde jetzt auch bekannt, dass HBO Max ab sofort auch über Prime Video verfügbar ist. Warner Bros. Discovery und Amazon haben zur Laufzeit der Kooperation keine Angaben gemacht, sprechen aber von einer "mehrjährigen Distributionsvereinbarung".

Diese macht es möglich, dass Kundinnen und Kunden von Prime Video das Angebot von HBO Max über die gewohnte Benutzeroberfläche nutzen können - und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und Italien. Gleichzeitig werden die bestehenden europäischen Kooperationen in Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Schweden und Belgien verlängert. Auch in Ländern wie den USA, Mexiko und Kolumbien kooperieren HBO Max und Prime Video in der Distribution.

HBO Max wird in allen Ländern als Zusatz-Abonnement für Prime-Video-Kundinnen und -Kunden angeboten. Die deutschen Nutzerinnen und Nutzer können zwischen den Abomodellen Basis mit Werbung, Standard und Premium wählen sowie optional das Sports Add-On hinzubuchen (Mehr zu den HBO-Max-Tarifen lesen Sie hier). Mit dem Sports Add-On sehen die Kundinnen und Kunden in diesem Jahr unter anderem die Olympischen Winterspiele Milano Cortina, die Australian Open sowie Roland-Garros.

Qaisar Rafique, EVP, Head of Commercial Development, EMEA & APAC bei Warner Bros. Discovery, sagt: "2026 wird ein entscheidendes Jahr für HBO Max, da wir in einigen der größten Volkswirtschaften der Welt starten. Die enorme Reichweite von Amazon Prime Video ermöglicht es uns, möglichst viele Menschen in diesen neuen Märkten zu erreichen. Diese Partnerschaft unterstreicht die Qualität unserer Geschichten, die starke Nachfrage nach unseren preisgekrönten Inhalten und die Position von HBO Max als erste Adresse für Entertainment, das es so nirgendwo sonst gibt." HBO Max ist an diesem Dienstag nicht nur im deutschsprachigen Raum gestartet, sondern auch in Italien, Griechenland und Israel. Die Plattform ist damit nun in mehr als 100 Ländern verfügbar.

Elisabetta Carruba, Director of Content Partnerships, EMEA bei Prime Video, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, HBO Max bei Prime Video in Italien, Deutschland und Österreich willkommen zu heißen. HBO steht weltweit für Programmqualität auf höchstem Niveau. Die Integration von HBO Max als Zusatz-Abonnement in unser bestehendes Angebot aus internationalen Serien, Blockbuster-Filmen und Live-Sport ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, die erste Anlaufstelle für Entertainment für unsere Kundinnen und Kunden zu werden."