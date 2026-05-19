Mit dem Staffelstart von "Bauer sucht Frau International" ist RTL am Montagabend der mit Abstand erfolgreichste Privatsender gewesen. 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei Ausgabe eins mit dabei, das Format ist in den kommenden Wochen immer montags und dienstags um 20:15 Uhr zu sehen. Am Montag betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum sehr gute 11,4 Prozent.

Und auch mit den erzielten Quoten beim jungen Publikum kann man in Köln zufrieden sein: Sowohl in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen als auch in der erweiterten Zielgruppe (14-59) war die Kuppelsendung zu jeweils 10,3 Prozent gut. Ein "Extra"-Spezial zu den "Geheimnissen der Discounter" unterhielt später noch rund eineinhalb Millionen Menschen, damit kratzte das Format in allen genannten Zuschauergruppen an der Marke von 10 Prozent Marktanteil.

Das erstarkte RTL, in den zurückliegenden Wochen zeigte der Sender nur das reichweitenschwache Quiz "Die Weisheit der Vielen", machte auch Sat.1 zu schaffen. "Kommissar Rex" war dort in den vergangenen Wochen ein schöner Erfolg, ausgerechnet zum Staffelfinale gingen die Reichweiten nun aber deutlich zurück. 1,12 Millionen Menschen sahen sich den vorerst letzten Film der Reihe an. Das ist zwar noch immer eine für Sat.1-Verhältnisse ansehnliche Reichweite, die bislang schwächste Ausgabe ist so aber um 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer unterboten worden.

Beim jungen Publikum zeigte sich "Kommissar Rex" dagegen ziemlich stabil: 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für gute 9,2 Prozent Marktanteil. Die im Anschluss an das Staffelfinale ausgestrahlte Doku "Fernsehgeschichte(n) Kommissar Rex" erreichte insgesamt nur noch eine Reichweite in Höhe von 560.000, davon kamen 180.000 aus der klassischen Zielgruppe. Mehr als 6,2 Prozent waren damit nicht drin.

Sowohl RTL als auch Sat.1 lagen mit ihren Primetime-Programmen noch deutlich vor ProSieben, das das Deutschland-Spiel gegen die Schweiz im Rahmen der laufenden Eishockey-WM übertragen hat. Während die ersten beiden Drittel noch bei jeweils mehr als 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer lagen, waren hintenraus nur noch 570.000 mit dabei. Die Marktanteile lagen zunächst mehr mehr als 5 Prozent und im letzten Drittel bei nur noch 4,6 Prozent. Damit war die Übertragung unter keinem Gesichtspunkt ein Quotenerfolg.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;