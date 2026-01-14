Zur 14. Staffel gibt es für "The Voice Kids" einen neuen Sendeplatz: Wie jetzt bekannt wurde, wird Sat.1 die neuen Folgen der Musik-Castingshow ab dem 14. Februar zeigen - und damit samstags um 20:15 Uhr. In den vergangenen Jahren war "The Voice Kids" am Freitagabend zu sehen. Ganz neu ist der Wechsel gleichwohl nicht: Schon vor fünf Jahren hatte Sat.1 eine Staffel von "The Voice Kids" am Samstagabend gezeigt, nachdem das Format zuvor einige Jahre lang sonntags beheimatet war.

Mit dem neuen Sendeplatz gehen indes auch einige personelle Veränderungen einher: Mit Heiko und Roman Lochmann, einst bekannt geworden als die "Lochis" und nun unter dem Namen HE/RO musikalisch aktiv, nimmt erstmals ein Zwillings-Duo Platz auf dem roten Doppelstuhl bei "The Voice Kids". Ebenfalls neu dabei ist Popsängerin Leony, die schon 2024 als Gast-Coach an der Show mitwirkte. Seine "Voice Kids"-Premiere feiert außerdem Michael Patrick Kelly, der bereits 2018 im ersten Anlauf mit seinem Team die Erwachsenen-Version "The Voice of Germany" gewann. Nach einem Jahr Pause kehrt darüber hinaus Alvaro Soler als Coach zurück.

Zuletzt hatten rund 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, um "The Voice Kids" zu sehen. In der Spitze erreichte die Sat.1-Show im vorigen Jahr über elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - man darf also gespannt sein, ob vom neuen Sendeplatz und der Besetzung auch ein neuer Quoten-Impuls einhergehen wird

Moderiert wird die neue Staffel ab sofort übrigens ausschließlich von Melissa Khalaj, nachdem Thore Schölermann jüngst seinen Abschied angekündigt hatte. Die Produktion übernimmt ITV Studios Germany