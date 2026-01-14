Aktuell finden in Thailand die Dreharbeiten für neue Folgen von “Kampf der Realitystars” statt. Und weil man in diesem Jahr erstmals auf eine Allstars-Staffel setzt, hat RTLzwei das Format kurzerhand in "Kampf der RealityAllstars" umgetauft. Einen Sendetermin für die neuen Ausgaben gibt es zwar noch nicht, mittlerweile steht aber fest, welche ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut an der Show mitwirken werden.

Insgesamt 24 Namen von Realitystars hat RTLzwei jetzt bekannt gegeben. Mit dabei sind unter anderem Reality-Urgesteine wie Kader Loth und Prinz Frédéric von Anhalt, letzterer ist mit seinen 82 Jahren der mit Abstand älteste Teilnehmer. In die thailändische Sala ziehen außerdem erneut drei ehemalige Gewinner der Show: Loona, Elena Miras und Serkan Yavuz. Mit dabei sind zudem Cosimo Citiolo, Georgina Fleur, Sam Dylan, Kate Merlan, Paco Herb, Yeliz Koc und Narumol.

Vervollständigt wird der Cast der Allstars-Staffel von Yana und Tayisiya Morderger, Sandy Fähse, Emmy Russ, Cecilia Asoro, Maurice Dziwak, Matthias Mangiapane, Schäfer Heinrich, Sarah Knappik, Gino Bormann, Giuliana Farfalla und Elsa Latifaj. Der Gewinner oder die Gewinner erhält 50.000 Euro und den Titel RealityAllstar. Moderiert wird die Show auch in diesem Jahr von Arabella Kiesbauer.

Der Allstars-Cast wird übrigens nicht die einzige Veränderung sein, auf die sich die Zuschauerinnen und Zuschauer einstellen müssen. RTLzwei hat “neue Regeln und überraschende Wendungen” angekündigt, das aber nicht näher erläutert. Wie gehabt wird das Format von Banijay Productions Germany produziert. Im vergangenen Jahr gingen die linearen TV-Quoten von "Kampf der Realitystars" ein weiteres Mal zurück, bei RTL+ ist das Format aber ein beständiger Erfolg.