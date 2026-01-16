Wie verändert sich unser Entertainment, wenn Streaming und Social Media die Medienlandschaft in rasantem Tempo umkrempeln? Welche Formate prägen diese Zukunft - und wer gestaltet sie eigentlich? Mit diesen Fragestellungen veranstaltet die Hochschule der Medien Stuttgart am 23. Januar erstmals den Entertainment Campus HdM, einen neuen Fachtag zu aktuellen Trends und Herausforderungen der Entertainment-Branche. Fünf Panels, festgelegt von den Studierenden der HdM, erörtern dabei verschiedene Aspekte. 

Der Fachtag an der HdM in Stuttgart-Vaihingen startet um 10.30 Uhr mit dem Thema „Faszination Live: Stiehlt das Streaming dem linearen Fernsehen die Show?“, gefolgt von „Der Reality-Boom: Warum produzieren jetzt alle Dating & Co.?“ und „Social goes TV: Wenn Influencer ins Fernsehen gehen“. Am Nachmittag komplettieren die Themen „Female Empowerment: Frauenkarrieren in der Entertainment-Branche“ und „Scrollen statt Schauen? Was junges Medienverhalten mit Non-Fiction macht“ das LineUp der Premiere der Veranstaltung.

Die Giovanni Zarrella Show © ZDF/Sascha Baumann Giovanni Zarrella
Vor Ort in Stuttgart dabei sind am 23. Januar bei den fünf Panels des ersten Entertainment Campus neben Entertainer und ZDF-Moderator Giovanni Zarrella, SWR-Moderatorin und -Journalistin Stefanie Germann, Musikerin, Comedian und Content Creatorin Alina Khani sowie Moderator Ingo Nommsen von Senderseite auch Sat.1-Chef Marc Rasmus, SWR-Unterhaltungschefin Anne Moosmayer,
Ellen Koch © P7S1 / Benedikt Müller Ellen Koch
die Senderchefin von Sixx und weiteren Zielgruppensender von P7S1, Ellen Koch, sowie außerdem auch Dominique Lars Ziesemer, Geschäftsführer ARD Koordination Unterhaltung und Lizi Sofeso, Show&Reality-Chefin bei Seven.One Entertainment. 

Elisabeth Sofeso © ProSiebenSat.1 Lizi Sofeso
Mit der Besetzung des ersten Entertainment Campus wollen die Studierenden der HdM gleichermaßen Expert*innen aus Fernsehen, Streaming, Redaktion, Produktion, Social Media und Medienanalyse zusammen bringen. Da braucht es neben der Auftraggeber-Seite auch die Produktionsperspektive.
Otto Steiner © Eva Zocher Photography Otto Steiner
Aus München, Köln und Hamburg reisen die Produzenten Otto Steiner (Constantin Entertainment), Thomas Münzner (Studio Flitz), Jobst Benthues (Redseven Entertainment), Oliver Gäbel (Filmreif TV), Axel Kühn (Tresor TV), Henrik Wittmann (i&u Studios) und Uwe Schlindwein an. Aus Stuttgart mit dabei: Marvin Endres (Endgame Entertainment). 

Die Veranstaltung richtet sich an Vertreter*innen der Medienbranche sowie an Studierende und Studieninteressierte. Er versteht sich als Plattform für Austausch, Orientierung und Vernetzung in der Entertainment-Branche. Die Teilnahme an der Veranstaltung am 23. Januar ist kostenfrei, eine Voranmeldung allerdings zwingend erforderlich. Die Veranstaltung ist für den direkten Austausch entwickelt, wird nicht gestreamt. Das Medienmagazin DWDL.de ist als Medienpartner vor Ort.