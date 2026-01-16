Wie verändert sich unser Entertainment, wenn Streaming und Social Media die Medienlandschaft in rasantem Tempo umkrempeln? Welche Formate prägen diese Zukunft - und wer gestaltet sie eigentlich? Mit diesen Fragestellungen veranstaltet die Hochschule der Medien Stuttgart am 23. Januar erstmals den Entertainment Campus HdM, einen neuen Fachtag zu aktuellen Trends und Herausforderungen der Entertainment-Branche. Fünf Panels, festgelegt von den Studierenden der HdM, erörtern dabei verschiedene Aspekte.

Der Fachtag an der HdM in Stuttgart-Vaihingen startet um 10.30 Uhr mit dem Thema „Faszination Live: Stiehlt das Streaming dem linearen Fernsehen die Show?“, gefolgt von „Der Reality-Boom: Warum produzieren jetzt alle Dating & Co.?“ und „Social goes TV: Wenn Influencer ins Fernsehen gehen“. Am Nachmittag komplettieren die Themen „Female Empowerment: Frauenkarrieren in der Entertainment-Branche“ und „Scrollen statt Schauen? Was junges Medienverhalten mit Non-Fiction macht“ das LineUp der Premiere der Veranstaltung.

Die Veranstaltung richtet sich an Vertreter*innen der Medienbranche sowie an Studierende und Studieninteressierte. Er versteht sich als Plattform für Austausch, Orientierung und Vernetzung in der Entertainment-Branche. Die Teilnahme an der Veranstaltung am 23. Januar ist kostenfrei, eine Voranmeldung allerdings zwingend erforderlich. Die Veranstaltung ist für den direkten Austausch entwickelt, wird nicht gestreamt. Das Medienmagazin DWDL.de ist als Medienpartner vor Ort.