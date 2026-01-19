Erst die Maus, dann der Nikolaus: Am Samstagabend, den 5. Dezember, wagt das ZDF nach DWDL.de-Informationen den Neuanfang seines erfolgreichsten Show-Klassikers und das mit einer mutigen Besetzung: Bill & Tom Kaulitz übernehmen die Show, deren vorläufiges Finale Thomas Gottschalk im November 2023 in Offenburg moderierte. Schon damals scherzten die Kaulitz-Brüder in ihrem Podcast darüber, jetzt die ZDF-Show zu übernehmen. Das ZDF wiegelte daraufhin erst einmal ab.

Gut zwei Jahre später sieht das anders aus. Am Montagnachmittag wurde am Hamburger Hauptbahnhof eine überdimensionale Video-Werbung des ZDF mit den Kaulitz-Brüdern gesichtet. Zeitgleich veröffentlichte das ZDF bei Instagram ein Posting mit einem Foto der Beiden und dem Hinweis: „Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können!“ Ein paar Vorschläge werden gemacht, „Wetten, dass?“ jedoch nicht aufgeführt. Das erledigten schnell jedoch genügend User in den Kommentaren - und liegen damit richtig. Das ZDF holt die Show nach drei Jahren Pause im Dezember wieder zurück.

Zuletzt wurde „Wetten, dass?“ von 2020 bis 2023 als jährliche Show stets im November terminiert, doch bis Ende November sind die Kaulitz-Brüder noch mit Tokio Hotel auf Tour durch Europa. Der Neustart des Show-Klassikers ist deshalb für den 5. Dezember terminiert. Während das Grundgerüst der Show mutmaßlich ähnlich bleibt, dürfte der Generationenwechsel frischen Wind in die Sendung bringen. Ob sich das im Durchschnitt doch recht betagte ZDF-Publikum auf die jungen Gastgeber einlassen wird, bleibt eine der spannenden Fragen; wird aber sicher auch über die Gäste-Auswahl des Abends ausgeglichen werden.

Für Bill & Tom Kaulitz wird „Wetten, dass..?“ nicht die erste TV-Show. Sie sind neben ihrer musikalischen Karriere mit Tokio Hotel nicht nur über ihren eigenen Podcast („Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“) oder die erfolgreiche Netflix-Dokusoap "Kaulitz & Kaulitz" präsent, deren dritte Staffel gedreht wird. Sie haben auch bereits für ProSieben kurzzeitig die „Super Duper Show“ präsentiert, die jedoch ebenso wie die Musikshow „That’s my jam“ bei RTL+ und RTL wenig Publikum fand. Für die RTL-Show allerdings - wie auch ihre Netflix-Dokusoap - bekamen sie Auszeichnungen mit dem Deutschen Fernsehpreis in den Kategorien Beste Unterhaltung Show und Beste Unterhaltung Reality.