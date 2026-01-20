Die TV-Plattformen der Telekommunikationsanbieter sind eine Blackbox, wenn es um Erfolg oder Misserfolg geht. Es ist unklar, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer MagentaTV und GigaTV mit einzelnen Formaten erreichen. Nun hat Vodafone eine Auswertung für das vergangene Jahr vorgenommen und einen kleinen Einblick gegeben, welche Sendungen 2025 bei GigaTV besonders häufig angesehen wurden. Dabei nennt man allerdings nur die jeweils meistgesehenen Formate, ohne konkrete Abrufzahlen zu nennen.

Im Vodafone-eigenen Mediatheken-Angebot der Sender sind die "Rosenheim-Cops" des ZDF die beliebteste Serie gewesen, keine andere Serie wurde häufiger abgerufen. Dahinter platzierte sich die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Auf den dritten Platz hat es mit "SOKO Wismar" eine weitere ZDF-Serie geschafft. Auf den weiteren Plätzen folgen nach Vodafone-Angaben "Die Landarztpraxis", "Die Spreewaldklinik" und "NCIS" - also drei Sat.1- bzw. Joyn-Marken.

Im linearen Fernsehen waren Nachrichtensendungen wie die "Tagesthemen" und die "Sportschau" bei den Kabel-TV-Nutzern Reichweiten-Spitzenreiter. Besonders viele Kabel-Zuschauer haben ihr Fernsehgerät im vergangenen Jahr zudem bei der "Schlussrunde zur Bundestagswahl" und beim ESC-Finale eingeschaltet. Bei den Sport-Übertragungen lag das Spiel Deutschland gegen Spanien der UEFA Frauen-Fußball-Europameisterschaft im Juli vorne.

Bei den Filmen gab es 2025 bei GigaTV übrigens kein Weg vorbei an "Jurassic World: Die Wiedergeburt". Auf den weiteren Plätzen in den VoD-Filmcharts folgten "Gladiator II", "Konklave", der "Minecraft-Film", "Mission Impossible – The Final Reckoning" und "Ballerina".