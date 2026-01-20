Auch wenn das ZDF zuletzt einige Krimireihen, darunter jüngst auch "Mordsschwestern", eingestellt hat, setzt der öffentlich-rechtliche Sender auch weiterhin auf das nach wie vor äußerst populäre Genre. Am 6. März geht nun ein neuer Freitagskrimi an den Start: Dabei handelt es sich um "Mordufer" - jene Serie, die der Sender zunächst unter dem Arbeitstitel "Obersee" von Bavaria Fiction produzieren ließ (DWDL.de berichtete). Es handelt sich um eine Koproduktion mit ORF und SRF.

Im Zentrum der Serie, die am nördlichen Ufer des Bodensees im Dreiländereck spielt, stehen zwei ungleiche Frauen. Franziska Weisz spielt Doro Beitinger, die mit Anfang 40 nach mehreren Jahren, in denen sie sich um Familie, Kinder und die kranke Mutter kümmerte, in ihren Beruf bei der Kriminalpolizei zurückkehrt. Dort trifft sie auf ihre neue Chefin Chiara Locatelli, gespielt von Maria Wördemann. Sie ist Ende 20, ambitioniert und mit italienischem Familienhintergrund. Aufgrund der Grenzlage arbeiten die beiden regelmäßig mit den Kollegen des Zolls zusammen, vertreten durch Zollamtsrat Florian Jäger (Lucas Prisor) und Zolloberinspektor Nico Arnold (Paul Ahrens).

In weiteren durchgehenden Rollen sind Ronald Kukulies, Anna Gesa-Raija Lappe, Michael Baral und Ralf Bauer zu sehen. Regine Bielefeldt, Mariann Kaiser, und Boris Dennulat verfassten die Drehbücher. Regie führt Christoph Ischinger, während Constantin Campean für die Bildgestaltung verantwortlich ist. Produzentin ist Maximiliane Prokop mit Frank Walter als Producer.

Premiere für den "Garmisch-Krimi"

© ZDF/Linda Gschwentner

Im ersten Fall "Wolfsmord" geht es um einen abgetrennten Wolfskopf, der per Post an einen Naturschützer geschickt. Zwischen Bauern, Aktivisten und Politik brodelt ein Konflikt, dem die junge Ermittlerin Daphne Meindl auf den Grund gehen möchte. Neu im Amt, stößt sie schnell auf Widerstand im Kommissariat und auf ihre Vorgängerin Ira Zach, die jetzt in einem Baumarkt arbeitet.

Sowohl der "Garmisch-Krimi" als auch "Mordufer" stehen jeweils schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung im ZDF-Streamingportal zum Abruf bereit.