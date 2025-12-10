Nach drei Staffeln zieht das ZDF den "Mordsschwestern" den Stecker. Die Krimiserie, von der insgesamt 14 Folgen ausgestrahlt wurden, geht nicht weiter. Das hat der öffentlich-rechtliche Sender gegenüber "Digitalfernsehen" bestätigt. Hinter der Serie standen die Produktionsfirmen Fiction Magnet und Akzente Film & Fernsehproduktion.

Zuletzt war "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" vor etwas mehr als einem Jahr zu sehen. Im Mittelpunkt der Handlung standen die Schwestern Viktoria (Lena Dörrie) und Felicitas (Caroline Hanke), die privat wegen unterschiedlicher Ansichten immer wieder aneinandergeraten, aber beruflich zusammenarbeiten. In der dritten Staffel stieß zudem Veronica Ferres zum Cast. Sie verkörperte in der Serie eine operative Fallanalytikerin.

Aus Quotensicht kommt das Aus überraschend, schließlich war die dritte Staffel mit bis zu 5,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die bislang erfolgreichste. Gleichwohl passt die Entscheidung zur Strategie, Budgets vermehrt umzuschichten, um Mittel für jüngere (Streaming-)Serien freizumachen. Vor diesem Hintergrund hatte sich das ZDF bereits vor einiger Zeit von seiner erfolgreichen Krimiserie "Letzte Spur Berlin" getrennt.

Gleichwohl setzt der Sender auch in Zukunft auf Krimi-Nachschub. So produzierte Bavaria Fiction im Sommer die neue Serie "Obersee", die ebenfalls für den Freitagskrimi-Sendeplatz angedacht ist (DWDL.de berichtete). Im Zentrum der Serie, die am nördlichen Ufer des Bodensees im Dreiländereck spielt, stehen zwei ungleiche Frauen. In den Hauptrollen sind Franziska Weisz und Maria Wördemann zu sehen.