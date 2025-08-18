Unter dem Arbeitstitel "Obersee" entsteht in Überlingen und Umgebung seit Anfang August eine neue Freitags-Krimireihe für das ZDF. Im Zentrum der Serie, die am nördlichen Ufer des Bodensees im Dreiländereck spielt, stehen zwei ungleiche Frauen. Franziska Weisz spielt Doro Beitinger, die mit Anfang 40 nach mehreren Jahren, in denen sie sich um Familie, Kinder und die kranke Mutter kümmerte, in ihren Beruf bei der Kriminalpolizei zurückkehrt.

Dort trifft sie auf ihre neue Chefin Chiara Locatelli, gespielt von Maria Wördemann. Sie ist Ende 20, ambitioniert und mit italienischem Familienhintergrund. "Zwei Frauen verschiedener Generationen, mit unterschiedlichen Lebensmodellen, die schnell feststellen, dass sie als Team perfekt harmonieren und selbst scheinbar unlösbare Fälle in den Griff bekommen", heißt es in der Beschreibung. Aufgrund der Grenzlage arbeiten die beiden regelmäßig mit den Kollegen des Zolls zusammen, vertreten durch Zollamtsrat Florian Jäger (Lucas Prisor) und Zolloberinspektor Nico Arnold (Paul Ahrens).

In weiteren durchgehenden Rollen sind Ronald Kukulies, Anna Gesa-Raija Lappe, Michael Baral und Ralf Bauer zu sehen. Regine Bielefeldt, Mariann Kaiser, und Boris Dennulat verfassten die Drehbücher. Regie führt Christoph Ischinger, während Constantin Campean für die Bildgestaltung verantwortlich ist. Produzentin ist Maximiliane Prokop mit Frank Walter als Producer. Verantwortliche Redakteure sind Dirk Rademacher und Florian Weber. Gedreht werden zunächst mal vier 60-minütige Folgen, Förderung gab's von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg.

Produzentin Maximiliane Prokop: "Unsere Reihe erzählt Kriminalgeschichten, die so vielfältig sind wie die Region selbst: Zwischen Schönheitsklinik und Rüstungsproduktion, Yachthafen und Obstwiese entfalten sich menschliche Dramen, die man so auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Wir beleuchten die Abgründe hinter der idyllischen Kulisse des Bodensees und bringen spannende Geschichten ans Licht. Ich freue mich sehr über die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Dirk Rademacher und Florian Weber und danke dem ZDF und der MFG für ihre Unterstützung, die unser besonderes Projekt ermöglicht hat."

Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg: "Baden-Württemberg ist Film-Länd, das beweist einmal mehr die neue ZDF-Krimi-Serie 'Obersee' von Bavaria Fiction! Wie toll, dass die Bemühungen der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) gefruchtet haben, eine weitere hochkarätige Fernsehserie im Land zu drehen. Fiktive Film- und Serienproduktionen sind ein wichtiger Baustein für die Stärke des Kreativ- und Kulturstandorts Baden-Württemberg. Krimi am Bodensee bedeutet gute und spannende Storys, umgesetzt von einem erfahrenen Filmteam, mit den besten Schauspielern – und das alles in einer hinreißenden Kulisse zur besten Sendezeit im ZDF."

Zu sehen sein wird die Serie aber nicht nur im ZDF: Kürzlich stellte das ZDF gemeinsam mit ORF und SRF "Obersee" schon als Koproduktions-Serie für alle drei Länder vor - angesichts der Ansiedlung im Dreiländereck ja durchaus auch naheliegend. Um den weiteren internationalen Vertrieb kümmert sich Bavaria Fiction.