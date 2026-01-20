Die frühere "Sportschau"-Moderatorin Monica Lierhaus bekommt eine neue Interview-Reihe bei RTL - und die startet sogar noch in dieser Woche. Unter dem Titel "Monicas Meistermacher" soll Lierhaus künftig mit "herausragenden Trainer-Persönlichkeiten des deutschen Fußballs" sprechen, wie der Sender ankündigte. Die Reihe soll demnach Einblicke in deren Werdegänge liefern, aber auch aktuelle Themen des Fußballs sowie persönliche Momente beleuchten.

Gast der ersten Folge ist Jürgen Klopp, der einst Borussia Dortmund zum Meistertitel führte und später auch in England als Trainer des FC Liverpool Kultstatus erreichte. Nach seinem Abschied aus Liverpool fungiert Klopp inzwischen seit über einem Jahr als Global Head of Soccer bei Red Bull.

Zu sehen ist die erste Ausgabe von "Monicas Meistermacher" in der Nacht zum 21. Januar um 0:25 Uhr in einem "RTL Nachtjournal Spezial". Eine 30-minütige Langfassung des Interviews von Monica Lierhaus mit Jürgen Klopp soll darüber hinaus in Kürze auch auf dem YouTube-Kanal von "RTL Sport" veröffentlicht werden.

Bei RTL ist Monica Lierhaus inzwischen wieder häufiger zu sehen. Seit über zwei Jahren präsentiert die Moderatorin regelmäßig den Sportblock bei "RTL aktuell". "Ich habe immer am liebsten live gearbeitet. Das ist viel spannender als Aufzeichnungen, da jederzeit etwas passieren kann", sagte Lierhaus damals. In der Vergangenheit stand die Sportjournalistin unter anderem für Sat.1, Premiere und die ARD vor der Kamera. Nachdem im Jahr 2009 Komplikationen bei einer Operation aufgetreten waren, lag sie mehrere Monate im Koma.