Die Content-Creatorin Parshad Esmaeili, die bereits seit einigen Jahren bei funk aktiv ist, bekommt eine Fernsehshow bei ZDFneo. Das hat Esmaeili jetzt in einem emotionalen Video auf Instagram bestätigt. Unter dem Titel "Neo Match up" soll sie in zunächst vier Folgen prominente Gäste zum spielerischen Duell herausfordern.

Dabei gehe es um eine, wie der Sender es nennt, "eine einfache, aber gnadenlose Frage: Wer kann Menschen wirklich lesen?" Inhaltlich gehe es um Bauchgefühl, Vorurteile, Menschenkenntnis und falsche Fährten. ZDFneo verspricht zugleich "Tempo, Humor und überraschende Mini-Games" sowie einen "Aha-Moment" bei jeder Enthüllung. Als Gäste sind Özcan Cosar, Karoline Herfurth, Kurt Krömer und Naomi Jon bei den vier Ausgaben dabei, die zwischen dem 10. und 12. Februar im Studio Berlin-Adlershof aufgezeichnet werden.

Erst im vergangenen Herbst hatte die junge WDR-Welle 1Live eine sechsteilige YouTube-Serie gestartet, in der Parshad Esmaeili und ihr bester Freund Mert-Can bei einem 12-tägigen Roadtrip über 4.500 Kilometer begleitet werden (DWDL.de berichtete). Mit einer Schrottkarre schlossen sich die beiden rund 120 Gleichgesinnten beim diesjährigen Pothole Rodeo an und fuhren dabei quer durch den Balkan. In diesem Jahr ist die Comedienne darüber hinaus auch als Kandidatin in der neuen Joyn-Realityshow "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" mit dabei.

Nun folgt also ihre erste eigene TV-Show. Einen Ausstrahlungstermin für "Neo Match up" gibt es indes bislang noch nicht. Nach "Neo Social Club" mit Laura Larsson handelt es sich dabei allerdings bereits um den zweiten ZDFneo-Comedy-Neustart in diesem noch jungen Jahr. Larssons neue Sendung startet schon in der kommenden Woche (DWDL.de berichtete).