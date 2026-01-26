Die zweite Staffel von "Oderbruch" steht ab Freitag, den 20. Februar in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Die Streaming-Premiere erfolgt damit zwei Tage vor der linearen Ausstrahlung: Am Sonntag, den 22. Februar wird es im Ersten ab 22:05 Uhr - nach "Tatort" und "Tagesthemen" - zunächst zwei Folgen zu sehen geben, die übrigen vier Folgen laufen am Freitag, den 27. Februar erst ab 23:55 Uhr.

Mit "Oderbruch" schielt die ARD freilich vor allem auf ein junges Publikum in der Mediathek. Dort brachte es die erste Staffel einst auf mehr als 13 Millionen Abrufe, sodass eine Fortsetzung der Mystery-Thriller-Serie keine Überraschung darstellte.

Für die zweite Staffel erweitern Showrunner Headautor Arend Remmers, Regisseur Adolfo J. Kolmerer und Produzent Christian Alvart den Serien-Kosmos. Neben Karoline Schuch, Julius Gause und Lucas Gregorowicz, die erneut dabei sind, gehören Emily Kusche, Sabin Tambrea, Sina Martens, Robert Dölle und Martin Feifel neu zum Cast. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Christian Kuchenbuch, Volkmar Kleinert, Bettina Wegener und Christoph Bach.

Und so geht es weiter: Zwei Jahre nach den ungeklärten Leichenfunden im Oderbruch sind fast alle Beteiligten tot oder untergetaucht. Die Vampir-Geschwister Maggie (Karoline Schuch) und Kai (Julius Gause) wollen endlich den tödlichen Blutdurst ihrer Art stoppen. Ihre Jagd führt sie quer durch Europa in ein fast vergessenes Niemandsland voller Geheimnisse und Gefahren. Doch je näher sie ihrem Ziel kommen, desto mehr gerät nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das von Maggies Tochter Vera (Emily Kusche) in Gefahr. Ein mittelalterlicher Vampirorden, ein skrupelloser Serienmörder und alte Feindschaften stellen Maggie und Kai vor Entscheidungen, die über das Schicksal ihrer Art entscheiden.

Bei "Oderbruch" handelt es sich um eine Produktion von Syrreal Entertainment im Auftrag von ARD Degeto Film und SWR. Produzenten sind Siegfried Kamml, Timm Oberwelland und Christian Alvart. Koproduzent ist Christoph Pellander (ARD Degeto Film).