Für gewöhnlich sind FX-Serien hierzulande meist ausschließlich bei Disney+ zu sehen, doch im Falle von "The Veil" kommt es demnächst zu einer Ausnahme. Etwas überraschend hat sich das ZDF die Free-TV-Rechte an der prominent besetzten Miniserie gesichert und wird alle sechs Folgen am Dienstag, den 10. März ab 22:30 Uhr bei ZDFneo zeigen. Im Anschluss steht "The Veil" zudem im Streamingportal des ZDF zum Abruf bereit.

In der Serie geht es um einen Spezialauftrag des französischen Auslandsgeheimdiensts DGSE, der die erfahrene britische Agentin Imogen Salter in ein syrisches Flüchtlingslager führt. Sie soll herausfinden, ob es sich bei der dort festgesetzten Adilah El Idrissi tatsächlich um eine hochrangige IS-Kommandeurin handelt. Zwischen den beiden Frauen entwickelt sich ein besonderes Verhältnis, das von gegenseitigem Misstrauen, aber auch einer gewissen Zuneigung geprägt ist. Es wird deutlich, dass Adilah tatsächlich in terroristische Aktivitäten verstrickt ist. Allerdings geht es ihr vorrangig darum, sich und ihre Tochter zu schützen. Imogen setzt alles daran, einen drohenden Bombenanschlag zu vereiteln. Sie will aber auch dafür sorgen, dass Adilah ein neues Leben beginnen kann.

Verkörpert wird die Agentin Imogen in der Serie von Elisabeth Moss, dem Star aus "The Handmaid's Tale". Sie fungiert zugleich als Executive Producer der Thriller-Serie. Weitere Hauptrollen spielen Yumna Marwan ("Little Birds"), Dali Benssalah ("Keine Zeit zu sterben"), Thibault de Montalembert ("Call My Agent!") und Josh Charles ("Good Wife"). Der türkische Emmy-Preisträger Haluk Bilginer hat einen Gastauftritt. Schöpfer von "The Veil" ist Steven Knight, der designierte Drehbuchautor des nächsten James-Bond-Films.