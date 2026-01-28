Der ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn erweitertsein Angebot massiv um Programm für Kinder. Möglicht macht das ein erstmals geschlossener Content-Deal mit Studio 100 International, der Joyn fast 2.500 Folgen Programm aus dem Kinder-Sektor sichert. Konkret ist die Rede von 48 Serien und zehn Filmen, darunter "Blinky Bill", "Ghost Rockers", "Hotel 13", "Miffy" und die Klassiker "Emil und die Detektive" sowie "Max & Moritz".

"Mit unserem ersten Deal mit Studio 100 schließen wir den bisher größten Kids-Content-Deal für Joyn und bieten jetzt auch unseren jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zu jeder Zeit bestes Kids-Entertainment", sagte Thomas Lasarzik, EVP Group Content Acquisitions & Sales der ProSiebenSat.1-Gruppe. "Wir bauen unsere Streamingplattform stetig aus und haben mit diesem großartigen Deal den ersten und wichtigen Schritt in die wunderbare Welt des Kids-Contents gemacht."

Martin Krieger, CEO von Studio 100 International: "Die Partnerschaft mit Joyn ist für uns ein starkes Signal für die wachsende Bedeutung von hochwertigem Kids-Content im kostenfreien Streaming. Mit dem umfangreichen Paket leisten wir einen substanziellen Beitrag zum Ausbau des Familienangebots auf der Plattform und erhöhen zugleich die Reichweite und Sichtbarkeit unserer Marken bei einem breiten Publikum."

Nach Angaben von ProSieben wird das umfangreiche Kinderprogramm-Angebot kostenlos auf Joyn zur Verfügung stehen. Erst Ende vergangenen Jahres hatte Joyn einen neuen Content-Deal mit Sony Pictures Entertainment geschlossen, der dem Streamingdienst Zugriff auf über 430 Episoden aus dem Anime-Kosmos von Crunchyroll sichert (DWDL.de berichtete).