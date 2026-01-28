Im Jahr 2023 präsentierte sich erstmals eine neue Allianz für Serienproduktionen in Europa - unter dem Titel "New8" schlossen sich damals acht europäische öffentlich-rechtliche Anstalten - darunter das ZDF - zusammen, um mit gemeinsamer Strategie und Produktion gegen die Übermacht internationaler Streamingdienste bestehen zu können. Nun haben sich die Partner auf eine Verlängerung ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit verständigt.

© ZDF/NRK

"'New8' macht sichtbar, welche Programm-Qualität entsteht, wenn starke öffentlich-rechtliche Partner zusammenarbeiten", sagte Jasmin Maeda, Hauptredaktionsleiterin der Internationalen Fiktion im ZDF. "Die zahlreichen Nominierungen und Auszeichnungen von Projekten wie 'Die Affäre Cum-Ex und 'Elixir', aber auch die Erfolge der Programme im ZDF-Streamingportal zeigen eindrucksvoll die internationale Stärke und das kreative Potenzial, das in dieser Kooperation steckt."

Neben den genannten Serien entstanden im Rahmen der "New8"-Kooperation Serien wie "Push", "Queen of Fucking Everything", "This is Not a Murder Mystery", "After Benjamin" und "Stenbeck - Die Geschichte eines Medienmoguls". Auch in Zukunft wollen die acht Partnersender eigenen Angaben zufolgen "gesellschaftlich relevante Fragen und Themen in den Mittelpunkt" stellen.