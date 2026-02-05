ProSiebenSat.1 und die Deutsche Telekom haben sich auf den Ausbau ihrer Kooperation verständigt. Die neue Vereinbarung hat demnach eine Laufzeit von fünf Jahren und sieht neben der Verbreitung sämtlicher linearer Sender der Gruppe in SD und HD und einer Partnerschaft im Bereich Vermarktung auch eine erweiterte Zusammenarbeit bei Joyn vor.

Mit Blick auf den Streamingdienst ist ein erster Schritt bereits zum Jahreswechsel erfolgt: Seither können Kundinnen und Kunden der Deutschen Telekom den kostenpflichtigen Dienst Joyn Plus+ direkt über die Telekom mit einem Preisvorteil buchen (DWDL.de berichtete). Wie ProSiebenSat.1 ankündigte, soll die Kooperation zwischen Joyn und der Telekom im Rahmen der neuen Vereinbarung aber "weiter ausgebaut werden", wie es heißt. Zugleich kann der ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media auch zukünftig Addressable TV innerhalb des eigenen Senderportfolios auch bei MagentaTV vermarkten.

"Die enge Zusammenarbeit von ProSiebenSat.1 und der Telekom über die Verbreitung unserer linearen Sender hinaus hat bereits Tradition. Jetzt führen wir diese Partnerschaft auf das nächste Level", sagte Nicole Agudo-Berbel, Managing Director und Chief Distribution Officer bei ProSiebenSat.1. "In einem ersten Schritt ist nun bereits unser SVOD-Angebot Joyn PLUS+ direkt über die Telekom buchbar. Darüber hinaus arbeiten wir in der Vermarkung unserer Inhalte auf der MagentaTV-Plattform eng zusammen und entwickeln diese Kooperation langjährig weiter. Als ProSiebenSat.1 sichern wir uns so die maximale Reichweite für unsere Inhalte - und schaffen innovative Vermarktungsmöglichkeiten für die Seven.One Media."

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, bezeichnete die Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 als "starkes Signal für unsere Kundinnen und Kunden". Gemeinsam bringe man auch in Zukunft "hochwertigen Content und attraktive Streaming-Angebote noch enger zusammen".