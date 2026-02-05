Bei ARD und ZDF wird es auch in den kommenden Jahren viele Stunden Wintersport zu sehen geben: Die beiden Sender haben über ihre Sportrechteagentur SportA den Vertrag mit dem Deutschen Skiverband bis einschließlich der Saison 2029/2030 verlängert. Sie sichern sich damit umfassende Rechte für Live-Übertragungen und digitale Berichterstattung an den nationalen Skisport-Events. Es geht um Wettbewerbe im Ski Alpin, Skispringen, Langlauf, in der Nordischen Kombination, im Ski Cross, Freestyle und Snowboard. Dzu kommen "ausgewählte Veranstaltungen" wie die Biathlon-Challenge Auf Schalke.

Zu den größten Highlights gehört rund um den Jahreswechsel die Vierschanzentournee, auch die Kandahar-Abfahrt bleibt frei empfangbar zu sehen. "Die langfristige Verlängerung ist ein starkes Signal für den Wintersport in Deutschland", erklärt Stefan Schwarzbach, Vorstand Kommunikation im Deutschen Skiverband. "Die Wintersporttage in ARD und ZDF schaffen Aufmerksamkeit und Verlässlichkeit für unsere Disziplinen. Diese mediale Präsenz fördert die Identifikation mit unseren Top-Athletinnen und -Athleten und wirkt sich direkt positiv auf die Nachwuchsarbeit in Landesverbänden und Vereinen aus."

Für den DSV gehe die Partnerschaft dabei über die reine Übertragung hinaus, heißt es in einer Mitteilung: "Reichweite ist für uns kein Selbstzweck, sondern Grundlage unserer Arbeit. Unsere Partner brauchen verlässliche Sichtbarkeit und starke Plattformen. Das ermöglicht es dem DSV, seine Disziplinen weitgehend eigenständig und finanziell unabhängig weiterzuentwickeln – von der Spitze bis zur Basis", so Schwarzbach.

Die regelmäßige Präsenz im öffentlich-rechtlichen Fernsehen "stärkt die gesellschaftliche Relevanz des Wintersports, schafft emotionale Anknüpfungspunkte für Millionen Fans und bildet damit eine stabile Basis für die nachhaltige leistungssportliche Entwicklung".