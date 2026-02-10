Vor dem Hintergrund der Entwicklungen und Rahmenbedingungen im deutschen Fiction-Markt hat die Geschäftsführung von ITV Studios Germany entschieden, den Fiction-Bereich des Unternehmens einzustellen. „Die Entscheidung spiegelt leider die aktuelle Marktsituation“, erklärt Geschäftsführerin Christiane Ruff gegenüber DWDL.de. Bereits realisierte sowie laufende Projekte seien davon unberührt.

Betroffen von der Entscheidung sind nach einigen Abgängen in der letzter Zeit jetzt noch vier verbliebende Mitarbeitende um Head of Fiction Jana Kaun. In den vergangenen Jahren sind unter ihrer Leitung u.a. die Filme „Die Kinderschwindlerin“ und „Eine fast perfekte Bescherung“, die beiden ZDFneo-Serien „Like a Loser“ oder „Nix Festes“ mit jeweils zwei Staffeln, die Adaption der britischen Serie „Doctor Foster“ unter dem Titel „Ein Schritt zum Abgrund“ für die ARD sowie die kurzlebige ProSieben-Daily „Die Cooking Academy“ entstanden.

Hohe Entwicklungskosten in Kombination mit langwierigen Entscheidungsfindungen seien Gründe für die jetzige Entscheidung, aus der Film- und Serienproduktion auszusteigen. „Fiction muss man sich heute leisten können“, erklärt Christiane Ruff. Sie dankt den Fiction-Kolleg*innen „ausdrücklich für ihr großes Engagement und ihre professionelle Arbeit, die die Fiction-Aktivitäten von ITV Studios Germany maßgeblich geprägt haben.“

Damit konzentriert sich ITV Studios Germany künftig auf non-fiktionale Unterhaltung, wo „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ gerade erst mit einiger Kritik - aber auch den besten Quoten seit sechs Jahren - geendet ist.