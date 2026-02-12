Die dritte und letzte Staffel von "Die Kaiserin" wird Ende dieses Jahres von Netflix veröffentlicht, die Dreharbeiten für die letzten Folgen sind seit Ende Januar abgeschlossen. Doch die Produktionsfirma Sommerhaus arbeitet bereits am nächsten Großprojekt für den Streamingdienst. Der Arbeitstitel für die neue Serie lautet "Hexen", die Entwicklung an dem Stoff hat schon begonnen. Entsprechende Informationen, über die das US-Portal "Deadline" zuerst berichtete, kann auch das Medienmagazin DWDL.de bestätigen.

In der neuen historischen Serie geht es, der Name lässt es schon vermuten, um Hexen. Oder genauer gesagt: Um die Hexenverfolgungen des 17. Jahrhunderts. Erzählt werden soll die Geschichte einer Familie, die von Verrat und Verdächtigungen zerrissen wird. Im Mittelpunkt stehen drei Schwestern. Es geht um den Kampf ums Überleben angesichts beispielloser Ausgrenzung und wahnhafter Ideologie. Und um den ungebrochenen Widerstand gegen eines der größten Verbrechen der deutschen und europäischen Geschichte.

Weitere Informationen zum Projekt stehen angesichts des frühen Stadiums noch aus. Klar ist aber bereits, dass das eingespielte Team von "Die Kaiserin" auch an der neuen Serie mitwirken wird. Neben Sommerhaus und Netflix sind das allen voran Robert und Katie Eyssen als Creator und Showrunner von "Hexen". Scarlett Lacey, Executive Producerin von "Die Kaiserin", ist ebenfalls wieder mit an Bord.

Robert und Katie Eyssen sagen zum neuen Projekt: "Wir sind unglaublich glücklich, bei Netflix wieder ein kreatives Zuhause gefunden zu haben. Wir haben nicht nur das Gefühl, dass unsere künstlerische Vision dort wirklich verstanden wird, sondern schätzen auch die Professionalität und vor allem das Vertrauen, das sowohl durch Herausforderungen als auch gemeinsame Erfolge über viele Jahre hinweg gewachsen ist." Wie schon bei "Die Kaiserin" schaffe man eine Familiengeschichte, in deren Mittelpunkt "starke, komplexe und rebellische Frauenfiguren stehen".

Die Produzenten Jochen Laube und Fabian Maubach erklären: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit Netflix DACH und mit Katie und Robert Eyssen als Showrunner nahtlos fortsetzen können – eine Partnerschaft, die 2018 begann und unsere gemeinsamen Projekte ‘Zeit der Geheimnisse’ und ‘Die Kaiserin’ umfasst. Wir sind durch und mit diesen Projekten zusammengewachsen und erleben jeden Tag, was für ein Geschenk eine so vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit ist und wie wertvoll die gemeinsamen Erfahrungen wirklich sind."

Eva van Leeuwen, Netflix, Head of Series DACH: "Wir sind sehr glücklich, dass wir bereits mit einem weiteren vielversprechenden Projekt vorankommen. Die Zusammenarbeit zwischen Katie und Robert Eyssen und Sommerhaus ist über viele Jahre gewachsen und verspricht Storytelling auf höchstem internationalem Niveau. Wir wissen, dass wir mit wirklich außergewöhnlichen Kreativen zusammenarbeiten und freuen uns sehr, diese Partnerschaft weiter ausbauen zu können."

Gut möglich außerdem, dass es künftig noch mehr Serienstoff von Sommerhaus und den Eyssens gibt. Inzwischen haben sich die Seiten nämlich exklusiv aneinander gebunden. "Auf dieser soliden und verbindlichen Basis möchten wir in den kommenden Jahren gemeinsam große Stoffe und besondere Geschichten produzieren", sagten Laube und Maubach. Katie und Robert Eyssen ergänzen: "Mit Jochen und Fabian verbindet uns seit sieben Jahren nicht nur großes professionelles und freundschaftliches Vertrauen, sondern auch ein klares kreatives Ziel: Wir wollen unseren gemeinsamen filmemacherischen Anspruch erfüllen und weiterentwickeln und gleichzeitig treten wir an, ein großes Publikum, in Deutschland und weltweit, zu begeistern."