Datingshow mit Twenty4Tim startet schon dieses Wochenende

Schon seit dem vergangenen Herbst steht fest, dass Twenty4Tim seine eigene Datingshow bekommt (DWDL.de berichtete). Unter dem Titel "Twenty4Tim: Love Hunter" sucht der 25-jährige Influencer, der alleine auf TikTok über sechs Millionen Follower zählt, nach der großen Liebe. Und zwar schon sehr bald, wie ein jetzt veröffentlichter Trailer deutlich macht.

Schon am Sonntag startet das neue Format mit insgesamt 16 Folgen beim ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn, ehe "Twenty4Tim: Love Hunter" zehn Tage später auch auf YouTube veröffentlicht wird. Aus dem Trailer geht hervor, dass insgesamt zwölf Männer und Frauen um das Herz des Kölners kämpfen, der im wahren Leben auf den Namen Tim Kampmann hört. Die "Bild" berichtet indes, dass unter den Kandidatinnen und Kandidaten auch solche mit dabei sind, "die ihn ganz bewusst täuschen wollen". Für Aufmerksamkeit sorgte in den vergangenen Tagen bereits ein Instagram-Profil, das - zunächst unter dem Namen @timsdatingshow - schon nach wenigen Tagen über 300.000 Follower zählte und damit in Rekordzeit nach "Love Island" zum größten Insta-Profil aller deutschen Datingshows wuchs.

