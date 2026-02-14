Datingshow mit Twenty4Tim startet schon dieses Wochenende

Schon seit dem vergangenen Herbst steht fest, dass Twenty4Tim seine eigene Datingshow bekommt (DWDL.de berichtete). Unter dem Titel "Twenty4Tim: Love Hunter" sucht der 25-jährige Influencer, der alleine auf TikTok über sechs Millionen Follower zählt, nach der großen Liebe. Und zwar schon sehr bald, wie ein jetzt veröffentlichter Trailer deutlich macht.
Schon am Sonntag startet das neue Format mit insgesamt 16 Folgen beim ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn, ehe "Twenty4Tim: Love Hunter" zehn Tage später auch auf YouTube veröffentlicht wird. Aus dem Trailer geht hervor, dass insgesamt zwölf Männer und Frauen um das Herz des Kölners kämpfen, der im wahren Leben auf den Namen Tim Kampmann hört. Die "Bild" berichtet indes, dass unter den Kandidatinnen und Kandidaten auch solche mit dabei sind, "die ihn ganz bewusst täuschen wollen". Für Aufmerksamkeit sorgte in den vergangenen Tagen bereits ein Instagram-Profil, das - zunächst unter dem Namen @timsdatingshow - schon nach wenigen Tagen über 300.000 Follower zählte und damit in Rekordzeit nach "Love Island" zum größten Insta-Profil aller deutschen Datingshows wuchs.
Im Kasten ist die Produktion von i&u Studios bereits. "Wir sind mit allem durch. Und ich bin auch durch", so Twenty4Tim gegenüber "Bild". "Die Dreharbeiten waren emotional sehr anstrengend und herausfordernd für mich." Zugleich machte er deutlich, dass es eine neue Erfahrung für ihn war. "Mit meiner Community bin ich immer super offen, da gibt es kaum noch Grenzen. Aber klar - jetzt schaut noch einmal ein ganz anderes Publikum zu."
Spätestens seit seiner Teilnahme an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vor zwei Jahren ist Twenty4Tim auch in den traditionellen TV-Häusern gefragt. So ist erst vor wenigen Tagen die zweite Staffel der Realityshow "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" bei RTL+ gestartet, bei der er erstmals die Moderation übernommen hat. Seine Kuppelshow läuft nun hingegen bei der Konkurrenz aus Unterföhring