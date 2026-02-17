2025 gingen zwei Serien aus dem Hause BBC Studios Germany online bzw. on air: Einerseits „Chabos“ fürs ZDF, andererseits „Ghosts“ für die ARD. Ein erfolgreicher Aufschlag für die Produktionsfirma: „Chabos“ erhielt eine Nominierung für den Grimme-Preis 2026. Und News gibt es auch bei der anderen Produktion.

„Da sind wir sehr stolz und happy mit dem Grundstein, den wir in der Fiction gelegt haben. Ich kann auch exklusiv verkünden, dass wir bei unserem anderen Erfolg des Vorjahres „Ghosts“ eine Verabredung für eine zweite Staffel mit dem WDR getroffen haben und diesen Sommer produzieren werden“, verrät Phil Schmid im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de.

„Ghosts“ basiert auf dem gleichnamigen BBC-Erfolgsformat aus Großbritannien und erzählt in den sechs 25-minütigen Folgen der ersten Staffel die Geschichte eines jungen Paares, das in ein Herrenhaus einzieht, das bereits von sehr speziellen Geistern bewohnt wird. Dabei wurden Story und Figuren für die deutsche Version angepasst.

Produzentin der Serie ist Eva Holtmann, Executive Producerin Nina Sollich. Verantwortliche Redakteurin beim WDR ist Anke Hirschel. „Wir sehen hier auch die Chance gemeinsam mit dem WDR längerfristig eine Marke zu etablieren, die auf einem internationalen Formaterfolg ruht und trotzdem natürlich durch unsere Geister und unsere lokale Interpretation ein Eigenleben entwickelt hat“, so Schmid.

Das gesamte Wortlaut-Interview mit Phil Schmid, Geschäftsführer BBC Studios Germany, lesen Sie am Mittwoch beim Medienmagazin DWDL.de.